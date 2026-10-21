Boréal припинило співпрацю з Орельєном після перевірки щодо ШІ — France 24

У Канаді видавництво Boréal припинило професійну співпрацю з гаїтянсько-канадським письменником Телісоном Орельєном. Видавництво заявило, що нові дані вказують на використання штучного інтелекту в процесі написання його дебютного роману It Was Either That or Die, відомого французькою як C’était ça ou mourir.

Перевірка рукописів

Як повідомляє France 24, Boréal зібрало всі робочі версії рукопису та залучило сторонню сторону для аналізу різних чернеток. За заявою видавництва, результати, отримані цього тижня, виявили в метаданих деяких документів сліди міток ШІ.

У Boréal зазначили, що не знають масштабів використання штучного інтелекту під час роботи над книжкою та, ймовірно, не зможуть встановити це остаточно. Видавництво також повідомило, що намагалося разом з автором зібрати дані, які могли б спростувати підозри, однак ці зусилля не дали остаточного результату. Згодом Орельєн заявив, що не надаватиме додаткової інформації.

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Позиція автора та Гонкурівська премія

Раніше Орельєн заперечував використання ШІ та називав звинувачення наклепом і єрессю. Він стверджував, що почав писати роман наприкінці 2017 року, а перший варіант обсягом понад 300 сторінок завершив у 2019-му — за кілька років до появи сервісів ШІ на кшталт ChatGPT.

Книжку про міграцію планували перекласти більш ніж у 20 країнах. Її вилучили з короткого списку Гонкурівської премії після того, як перевірка детектором ШІ Pangram показала 100-відсоткову ймовірність наявності в тексті матеріалу, згенерованого комп’ютером.

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