Браян Адамс розкритикував Трампа у пісні Lake Ontario — The Guardian

Канадський рокер Браян Адамс у новій пісні Lake Ontario розкритикував президента США Дональда Трампа через його рішення перейменувати озеро Онтаріо на Lake America. У композиції музикант звинувачує Трампа в порушенні миру між людьми, які живуть на берегах озера на кордоні Канади та США, повідомляє The Guardian.

Указ про перейменування

У серпні Трамп підписав указ, яким доручив федеральним агентствам США перейменувати Lake Ontario на Lake America. Це рішення стало продовженням попередньої ініціативи президента щодо перейменування Мексиканської затоки на Gulf of America.

У Канаді ініціативу переважно висміяли. Зокрема, звертали увагу, що провінція Онтаріо отримала назву від озера, а не навпаки. У тексті пісні Адамс наголошує на корінному походженні назви: згідно з його лірикою, ірокези називали водойму озером блискучих вод, а ця назва пов’язана з народами Перших націй, а не з виконавчим указом.

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Альбом про Канаду

У композиції також звучить припущення Адамса, що перейменування могло бути відволіканням від інших політичних проблем Трампа, зокрема війни в Ірані та поновленої уваги до матеріалів у справі Джеффрі Епштейна.

Lake Ontario увійшла до майбутнього альбому Адамса How’s It Goin’, який музикант назвав любовним листом Канаді. Робота над проєктом почалася після пропозиції кінокомпанії написати пісню про Атлантичні провінції Канади, а згодом переросла в тематичний альбом.

До платівки також увійшла пісня 51st State, випущена 1 липня, у День Канади. У ній Адамс виступив проти зусиль Трампа анексувати Канаду. За словами музиканта, коли він уперше виконав цю композицію у США, публіка щовечора зустрічала її оваціями стоячи.

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