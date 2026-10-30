Брат Джулії Робертс Ерік підтримав Україну та показав дружину-українку

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Американський актор Ерік Робертс, брат голлівудської зірки Джулії Робертс, публічно висловив підтримку Україні та засудив повномасштабну війну, яку розпочала Росія. Артист також розповів про свою дружину Елайзу Робертс, яка має українське коріння, та зізнався у любові до Києва й українців.

Свою позицію щодо війни Ерік Робертс озвучив в інтерв’ю американському продюсеру Михайлу Файнштейну. Актор заявив, що підтримує Україну, адже Росія напала на нашу державу, і саме агресор має зупинити війну.

Актор наголосив, що його дружина має українське коріння, тому він без вагань підтримує нашу державу. За словами Робертса, українці лише захищають себе від нападу.

«Моя дружина має українське коріння, тому я в будь-якому разі на боці України. На вас напали. І саме той, хто напав, має зупинитися. Тому мені особливо дивно бачити, як зараз поводиться Америка через Дональда Трампа», — сказав артист.

Ерік Робертс одружений з українкою Елайзою Робертс із 1992 року. Актор також розповів, що вважає дружину надзвичайно красивою. Однак після поїздки до Києва він був вражений зовнішністю українських жінок.

«Я був в Україні, я люблю Київ і люблю українців. Раніше я думав, що моя дружина дуже красива, поки не приїхав у Київ і не побачив, що там усі мають такий вигляд, як моя дружина», — зізнався Ерік.

Елайза Робертс — дружина актора, яка має українське коріння. Подружжя разом із 1992 року.

Також Ерік Робертс має доньку Емму Робертс від колишньої коханої Келлі Каннінгем. Емма пішла стопами батька й стала акторкою.

Ерік Робертс є старшим братом акторки Джулії Робертс. Коли у 1985 році вона переїхала до Нью-Йорка, щоб розпочати власну кар’єру, Ерік уже був відомішим актором.

У минулому артист неодноразово коментував успіх сестри-суперзірки, зокрема заявляв: «Якби не я, не було б Джулії Робертс».

Однак через понад чотири десятиліття актор переглянув свою позицію. У власній книзі він перепросив сестру за ці слова та визнав, що був неправий.

«Я сподіваюся, Джулія прийме це публічне вибачення. Це було нерозумно — говорити це», — написав Ерік Робертс.

Нагадаємо, голлівудська американська акторка Джулія Робертс зіграє у трилері «Після полювання» (After the Hunt) італійського кінорежисера Луки Гуаданьїно.

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