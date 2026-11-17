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Бред Пітт заявив, що із задоволенням зіграв би головного антагоніста в новому фільмі про Джеймса Бонда, якого, за інформацією в матеріалі, має зіграти Роберт Паттінсон.

Про це актор розповів 17 листопада на прем’єрі стрічки «Нові злощасні пригоди Кліффа Бута» в Лос-Анджелесі.

Пітт позитивно оцінив творчість Паттінсона та зазначив, що готовий спробувати себе в ролі лиходія. За приклад він навів Хав’єра Бардема, який зіграв Рауля Сільву у фільмі «007: Координати Скайфолл».

Майбутню стрічку про агента 007 має зняти Дені Вільнев, а сценарій напише Стівен Найт. Роберт Паттінсон, згідно з наведеним матеріалом, замінить Деніела Крейга в ролі Бонда.

Ведучий Джон Стюарт у понеділковому випуску The Daily Show іронічно відреагував на призначення Роберта Паттінсона наступним виконавцем ролі Джеймса Бонда.

Британський актор Роберт Паттінсон стане наступним виконавцем ролі Джеймса Бонда у тривалій шпигунській кіносерії. Про це в понеділок оголосив офіційний акаунт 007 в Instagram.

Роберт Паттінсон розповів про майбутній фільм «Бетмен 2» та зазначив, що продовження помітно відрізнятиметься від першої частини. За словами актора, нова стрічка запропонує ще один незвичний погляд на історію Бетмена, водночас зберігши частину атмосфери фільму, який вийшов у 2022 році.

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