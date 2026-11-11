Бред Пітт зіграє головну роль у новому фільмі Вершники: роботу над стрічкою вже завершили

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Режисер Едвард Бергер, відомий за стрічками «На Західному фронті без змін» і «Конклав», поділився новими подробицями майбутнього фільму «Вершники», у якому головну роль виконує Бред Пітт. Він підтвердив, що зйомки картини вже завершили.

Стрічка стане екранізацією однойменного роману австралійського письменника Тіма Вінтона. Події фільму розгортатимуться у 1980-х роках, а в центрі сюжету буде чоловік, який вирушає на пошуки своєї зниклої дружини.

“Це історія чоловіка, який ремонтує котедж в Ірландії та чекає на приїзд дружини й доньки. Однак приїжджає лише донька, після чого вони вирушають у подорож Європою, щоб знайти дружину. Вони побувають у Греції, Брюсселі, Амстердамі… Але я не розповідатиму, що станеться далі та чи вдасться йому її знайти”, – зазначив Бергер.

За словами режисера, особливістю фільму стане те, що історію покажуть виключно з погляду головного героя, якого зіграє Бред Пітт.

Роль його семирічної доньки виконає Коко Грінстоун. Бергер зізнався, що робота з юною акторкою стала одним із викликів під час знімань через обмеження тривалості робочого дня для дітей.

“Ми щойно зняли ще один фільм із дитиною, і все було так само. Щодня вдавалося отримати потрібні кадри буквально перед тим, як її забирали зі знімального майданчика”, – розповів режисер.

Окрім Пітта та Грінстоун, у стрічці знялися Джуліанна Ніколсон, Денні Г’юстон, Камілль Коттен, Майкл Смайлі та Лара Пулвер.

Дату прем’єри фільму поки що не оголосили.

Джерело: Variety.

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