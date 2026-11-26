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Брітні Спірс провела День подяки в Луїзіані разом із родиною. Співачка зустрілася з батьками, сестрою Джеймі Лінн, синами та племінницями.

За словами джерела, родина добре проводить час разом.

Возз'єднання відбулося після того, як Брітні опублікувала, а згодом видалила допис із вибаченнями перед рідними, в якому зізналася, що дуже за ними сумує.

Співачка роками конфліктувала з родиною, зокрема через опікунство, під яким перебувала з 2008 до 2021 року. Вона неодноразово публічно заявляла про пережитий біль та звинувачувала близьких у втручанні в її життя.

Також Брітні намагається налагодити стосунки із синами після низки особистих проблем, зокрема нещодавнього арешту за керування автомобілем у нетверезому стані. Після цього вона визнала провину та добровільно пройшла реабілітацію.

Джерело: Page Six

Американська співачка Брітні Спірс поділилася невдалим досвідом косметологічної процедури, після якої її ліве око залишалося опущеним майже місяць. За словами артистки, наслідки втручання виявилися значно серйознішими, ніж вона очікувала.

Американську співачку Брітні Спірс звинувачують у керуванні автомобілем під дією алкоголю та наркотиків. У прокуратурі округу Вентура заявили, що їй висунули відповідні звинувачення, але не уточнили, які саме речовини могли бути вжиті.

Американська попзірка Брітні Спірс переживає один із найтяжчих періодів останніх років і всерйоз замислюється над переїздом до іншої країни.

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