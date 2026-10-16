BTS стали першим гуртом із 10 млрд річних прослуховувань у Spotify — Korea Herald

BTS, які нині перебувають у Сантьяго, Чилі, стали першим музичним гуртом, що за рік набрав 10 мільярдів прослуховувань на Spotify. Про це з посиланням на лейбл Big Hit Music повідомляє Korea Herald.

Альбом Arirang

Значну частину цього результату забезпечив п'ятий повноформатний альбом BTS Arirang, випущений у березні. Від моменту релізу він зібрав 5 мільярдів прослуховувань — найбільший показник серед альбомів, випущених цього року.

У день виходу Arirang всі 14 композицій альбому, зокрема інструментальний трек No. 29, посіли перші 14 позицій глобального щоденного чарту Spotify Daily Top Songs Global.

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Концерти в Південній Америці

У Сантьяго BTS мають дати три концерти до суботи в межах світового туру Arirang. Наприкінці місяця гурт також проведе по три виступи в Буенос-Айресі, Аргентина, та Сан-Паулу, Бразилія, перш ніж повернутися до Азії.

Фінальні концерти в Буенос-Айресі та Сан-Паулу покажуть у кінотеатрах різних країн світу. Виступ у Буенос-Айресі транслюватимуть 24 жовтня, а шоу в Сан-Паулу — 30 жовтня.

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