BTS завершили концерти в Сан-Паулу на тлі перевірок перепродажу квитків — The Rio Times

Південнокорейський гурт BTS 31 жовтня 2026 року завершив у бразильському Сан-Паулу серію з трьох розпроданих концертів на стадіоні MorumBIS. Виступи 28, 30 та 31 жовтня були єдиними датами гурту в Бразилії в межах світового туру ARIRANG.

Як повідомляє The Rio Times, міська туристична компанія SPTuris прогнозувала загалом 253 374 відвідувачів за три вечори, або близько 84 тисяч глядачів на кожен концерт. Водночас офіційних даних про фактичну відвідуваність не оприлюднили. За оцінками преси, на кожному шоу були присутні від понад 80 тисяч до близько 90 тисяч людей.

Скарги на організацію

У перший день концертів частина відвідувачів повідомляла про тривалі черги, труднощі з валідацією квитків і вхід, який залишався закритим приблизно годину. Перед початком шоу злива також перекрила дороги до стадіону. Дані про кількість людей, яких це зачепило, не публікували.

Військова поліція штату Сан-Паулу з 27 жовтня проводила біля стадіону операцію BRAvO. У день фінального концерту міська служба організації дорожнього руху CET залучила 82 агентів.

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Дії органів захисту споживачів

28 жовтня національний секретаріат із захисту прав споживачів Senacon як запобіжний захід призупинив діяльність п’яти платформ перепродажу квитків: BuyTicket, FunBuyNet, StubHub, TicketSwap Brasil і Viagogo International. Щодо чотирьох із них розпочали процедури, які можуть передбачати санкції; Viagogo International до цього переліку не увійшла.

BuyTicket заявила, що продовжувала працювати та не отримувала офіційного повідомлення про рішення. Орган із захисту прав споживачів штату Сан-Паулу Procon-SP станом на 21 жовтня зареєстрував 518 скарг на промоутера Live Nation Brasil, із яких 460 стосувалися структури шоу. Live Nation підтвердила, що на майданчику встановили чотири екрани на центральній вежі, тоді як в інших частинах туру використовували 12 LED-панелей у 360-градусному форматі.

Прокуратура штату Сан-Паулу також надала Ticketmaster 15 днів на пояснення методики розрахунку сервісного збору після скарги депутата законодавчих зборів штату. У джерелі не вказано дату початку цього строку.

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