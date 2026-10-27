CBC/Radio-Canada оголосила п’ятьох фіналістів на Євробачення-2027 — Global News Canada

CBC/Radio-Canada оголосила п’ятьох фіналістів відбору, переможець якого представить Канаду на пісенному конкурсі Євробачення-2027. До короткого списку увійшли монреальська виконавиця денс-попу Rêve, вокаліст із Квебеку Вільям Клутьє, оттавський поп-рокер Talk, співачка й авторка пісень із Нью-Брансвіку Josiane та поп-виконавець із Британської Колумбії Тайлер Шоу.

Голосування за представника Канади

Конкурсантів представили 27 жовтня на медіазаході в Торонто. Як повідомляє Global News, раніше цього року заявки на участь подали 325 артистів із різних регіонів країни.

Громадськість запросять проголосувати за представника Канади на конкурсі. Ім’я переможця мають оголосити до грудня. Після цього обраний виконавець працюватиме з фахівцями музичної індустрії над конкурсною піснею та сценічним номером.

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Відбір та дебют Канади

Початковий відбір заявок здійснювала музична команда CBC/Radio-Canada, а п’ятьох фіналістів 8 жовтня в Торонто обрало журі із семи осіб. До його складу увійшли, зокрема, програмний директор Монреальського міжнародного джазового фестивалю Морен Оксемері, хореограф і режисер Сем Шуїнар, телевізійний композитор і музичний директор Орін Айзекс, а також фахівець із Євробачення Шон Маєрс.

Канада вперше офіційно виступить на 71-му конкурсі Євробачення, який запланований на травень 2027 року в болгарському Бургасі. Вона стане першою новою країною-учасницею конкурсу після Австралії, яка дебютувала у 2015 році.

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