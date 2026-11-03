Чемпіонка світу Дар’я Харитонова представить Україну на Miss International у Токіо

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Фіналістка конкурсу «Міс Україна 2025» та чемпіонка світу Дар’я Харитонова отримала титул Miss International Ukraine. Вона представлятиме Україну на міжнародному конкурсі Miss International, фінал якого відбудеться 25 листопада в Токіо (Японія).

Тепер на Дар’ю чекає підготовка до міжнародного конкурсу, де вона виступатиме від імені України.

Зазначається, що Дар’я успішно реалізує себе у спорті, тренерській діяльності та моделінгу. Вона є чемпіонкою світу серед юніорів і чемпіонкою Європи серед дорослих зі спортивних-бальних танців. Також Дар’я розвиває власний бренд одягу Dary Design Studio.

Важливою частиною життя Дар’ї є благодійна діяльність. Вона долучилася до таких ініціатив, як благодійний ефір "Танці з зірками" спільно із Superhumans Center, проєкт Ukrainian Women Unity та Бал хоробрих сердець на підтримку центру протезування U+.

Тепер Дар’я готуватиметься до нового виклику – представлення України на міжнародному конкурсі Miss International. Подія відбудеться з 11 по 27 листопада в Токіо. Підтримаємо нашу представницю та побажаємо їй яскравого виступу й перемоги!

Про це повідомили прессслужба Національного комітету "Міс Україна".

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