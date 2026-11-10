Через ажіотаж квитки на концерти Макса Барських подорожчали вдвічі

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Фінальний концерт всеукраїнського туру Макса Барських спочатку планували провести у Палаці спорту, однак через безпекову ситуацію його перенесли до Палацу «Україна».

Квитки на виступ 8 грудня розкупили за перший день продажу. Тому організатори оголосили додатковий концерт — 9 грудня.

Водночас ціни на другий виступ суттєво зросли. Якщо на перший концерт квитки коштували не більше ніж 3,5 тис. грн, то на додатковий їхня вартість сягає 7 тис. грн. Наразі у продажу залишилися місця за 5–7 тис. грн.

Український співак Макс Барських завершив багаторічну співпрацю з режисером Аланом Бадоєвим. Вони познайомилися на «Фабриці зірок» і за 18 років разом створили чимало хітів та музичних кліпів.

Український виконавець Макс Барських підписав контракт з компанією Sony Music, пише «Сегодня». Серед її клієнтів — Бейонсе, Джастін Тімберлейк, Майкл Джексон, Уїтні Х'юстон та багато інших зірок.

Український співак Макс Барських заявив, що не поверне російським громадянам гроші за квитки на його скасовані концерти.

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