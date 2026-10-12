Чивіта і Больсена стануть столицею сучасного мистецтва Італії у 2028 — ANSA English
Чивіта-ді-Баньореджо та Больсена в Італії стануть столицею сучасного мистецтва країни у 2028 році. Про це оголосив міністр культури Алессандро Джулі, повідомляє ANSA English.
Перемога спільної заявки
Чивіта-ді-Баньореджо й розташована поруч Больсена подали спільну заявку та випередили Капрі, Падую і Поццуолі. Для реалізації запропонованої в заявці програми культурних заходів міста отримають один мільйон євро державного фінансування.
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Больсена розташована на східному березі озера Больсена. Чивіта-ді-Баньореджо лежить на пагорбі між долинами річок К'яро і Торбідо та сполучена з навколишньою місцевістю лише пішохідним мостом. Поселення ніби тримається над краєм скелі.
Місто, якому загрожує ерозія
Чивіта-ді-Баньореджо заснували етруски понад 2 500 років тому. Через поступову ерозію пагорба, на якому стоїть поселення, існує загроза його зникнення. Саме тому місто також відоме як Місто, що помирає.