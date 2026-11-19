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Український співак Девід Аксельрод, який із перших днів повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України, розповів про подальшу службу в Національній гвардії та плани щодо концертної діяльності.

За словами Аксельрода, невдовзі виповниться рік його служби в Нацгвардії. Наразі він планує перевестися до оркестру НГУ, щоб поєднувати військову службу з музичною діяльністю.

Співак також розповів про намір підготувати спільну концертну програму з оркестром і виступати не лише в Україні, а й за кордоном.

«Хочу показати Україну світу, продемонструвати, що ми не просто військові, а люди, які займалися різними справами, а зараз захищають нашу країну», — зазначив артист.

Аксельрод додав, що командування підтримує його участь у музичних заходах і дозволяє відвідувати концерти. За його словами, така діяльність допомагає йому підтримувати психологічний стан.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Девід Аксельрод долучився до територіальної оборони. Під час служби він отримав серйозну травму коліна, переніс кілька операцій та пройшов тривалу реабілітацію. Після відновлення повернувся до служби вже у лавах Національної гвардії України.

Джерело: проєкт «Наодинці з гламуром».

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Українська співачка Оля Полякова цього року не провела традиційний щорічний концерт 26 жовтня. Артистка звернулася до шанувальників і пояснила, чому вирішила не виступати у звичну дату.

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