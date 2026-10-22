Чотири картини Пікассо виставлять на аукціон у Нью-Йорку за мільйони доларів

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Чотири роботи іспанського художника Пабло Пікассо, створені в останні 20 років його життя, виставлять на торги аукціонного дому Sotheby’s у Нью-Йорку.

Дві картини не виставлялися на продаж із 1970 року.

Найдорожчим лотом стане картина «Оголена жінка та чоловік із прапорцем» 1969 року, яку оцінюють у $15–20 млн. Полотно «Пара» може піти з молотка за $10–15 млн.

Ще дві роботи — «Художник і його модель» та «Оголена» — оцінюють у $2,5–3,5 млн кожну.

Аукціон відбудеться з 7 до 18 листопада.

Джерело: Sotheby’s.

Ferrari 550 Maranello 1997 року, яка належала Майклу Джордану, продали на аукціоні за $2,7 млн. Це найдорожчий екземпляр цієї моделі, реалізований на публічних торгах.

У Парижі на аукціоні продали 285 особистих речей легендарної французької акторки, фотомоделі та співачки Бріжит Бардо. Торги відбулися 21 вересня в паризькому Hôtel Drouot, а загальна сума продажів склала майже 954 тисячі євро з урахуванням комісій.

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