Christie’s виставить картину Кандинського за $60–80 млн — Asharq Al-Awsat

Аукціонний дім Christie’s виставить картину Василя Кандинського Betonte Ecken з оцінкою від $60 млн до $80 млн. Гарантована пропозиція за роботу вже перевищує аукціонний рекорд художника — £37,2 млн, або $44,55 млн, сплачені у 2023 році за полотно Murnau mit Kirche II, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Продаж 1964 року

У 1964 році Фонд Соломона Р. Гуггенхайма продав Betonte Ecken на аукціоні в Лондоні за £22 тис. Тоді ця сума становила приблизно $62 тис., або близько $540 тис. у перерахунку на сучасну вартість грошей. Покупцем став нью-йоркський артдилер.

Того ж року фонд виставив на продаж 50 зі 170 робіт Кандинського зі своєї колекції. За даними CNN, причиною була нестача місця. Гаррі Ф. Гуггенхайм, небіж Соломона Р. Гуггенхайма, заявляв, що піклувальники фонду не хотіли, аби картини залишалися у сховищах.

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Колекція Гуггенхайма

На лондонських торгах 1964 року 50 робіт Кандинського загалом продали за £536 580 — приблизно $1,5 млн за тодішнім курсом. Відтоді багато з них знову з’являлися на ринку за значно вищими цінами.

Глобальний голова відділу мистецтва XX і XXI століть Christie’s Макс Картер назвав колекцію Гуггенхайма надзвичайно багатою та зазначив, що нині продаж таких робіт був би немислимим. За його словами, у 1964 році Betonte Ecken ще вважали дуже новаторським твором, а тепер вона стала канонічною роботою Кандинського.

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