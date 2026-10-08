Дайджест подій на тиждень в Національній філармонії України



14 жовтня ЛЮДВІҐ ВАН БЕТХОВЕН. СОНАТИ ДЛЯ СКРИПКИ. Скрипкові сонати Людвіґа ван Бетховена – це приклад того, як класичний камерний жанр перетворився на пристрасний, рівноправний діалог двох інструментальних характерів. Програма зосереджена довкола раннього віденського періоду композитора, часу юнацької віртуозності, сміливих експериментів з формою та утвердження власного, ні на кого не схожого голосу.

У першому відділі скрипаль Андрій Павлов та піаністка Валерія Шульга зіставляють енергійну, прозору Першу сонату із пульсуючим драматизмом Четвертої. Другий відділ розгортає геть інші художні світи раннього Бетховена: світле, співуче дихання славетної «Весняної» сонати № 5 та вишукану грацію й самоіронію Восьмої.

Запрошуємо простежити народження бетховенського стилю. Відчуйте азарт і енергію композитора на порозі його великих музичних відкриттів!

15 жовтня П’ЯЦЦОЛЛА. Астор П’яццолла ніколи не озирався на канони. Хлопець із суворого Мангеттена, який умів тримати боксерський удар і вчився контрапункту Баха на бандонеоні за 19 доларів, вихопив аргентинське танго з придимлених кабаре й перетворив його на небачений раніше драматичний жанр – Tango Nuevo.

У виконанні Національного ансамблю солістів «Київська камерата» під орудою Олега Маринченка програма проявить детальний портрет композитора. Концерт об'єднає ключові твори його спадщини: знаменитий цикл «Пори року в Буенос-Айресі», проникливу присвяту «Adiós Nonino», драматичну «Сюїту янгола» та непереборну енергію «Grand Tango».

Запрошуємо відчути живий пульс аргентинського генія у багатстві його сольних та ансамблевих барв!



16 жовтня СИМФОНІЧНІ ГОЛОСИ УКРАЇНИ. Сучасний український симфонізм вибухає різноманіттям концептів, за кожною партитурою стоїть виразний авторський світогляд. Чотири композиторські голоси вечора об'єднує спільний імпульс – усі ці твори з'явилися або знайшли нову виконавську історію завдяки підтримці Львівського органного залу.

У першому відділі Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії України під орудою Івана Остаповича протиставляє інтелектуальну стрімкість його власної Третьої симфонії та шляхетну, широку фактуру Концерту для фортепіано з оркестром Михайла Скорульського. У другому відділі програма переходить до грандіозних тембральних зіставлень: масштабний Концерт для органа з оркестром Олександра Родіна звучатиме поруч з тонким, медитативним занурення у сюїті «Міст між…» Сергія Пілютікова.

Завітайте відчути справжній масштаб і темперамент нашої симфонічної традиції в її безперервному русі!





Музичний салон



15 жовтня МОЦАРТ. ПРОДОВЖЕННЯ – програма, що об’єднує твори композитора, які вже звучали в різних проєктах колективу, але тепер зустрінуться в одному концерті. У центрі – незвичне поєднання духового квінтету і рояля, що стало своєрідною візитівкою ансамблю та вирізняє його серед українських музичних проєктів.

Від легкої граційності до драматичнішої камерної музики – програма охоплює різні періоди й настрої творчості Моцарта. Це не просто вечір музики геніального композитора, а продовження вже започаткованої творчої історії – з новим поглядом на знайомі твори та особливим ансамблевим звучанням.

16 жовтня ФРИДЕРИК ШОПЕН. Полонез-Фантазія, мазурки, Колискова та Скерцо – поетичне й любляче серце видатного польського композитора сьогодні звучатиме для вас.

Фридерик Шопен – композитор глибокого внутрішнього життя, для якого музика стала формою інтимного висловлювання. Його світ – це поєднання стриманості й глибокої емоційної напруги, вразливої ніжності й – дуже часто – прихованого болю.

Ця концертна програма розкриває Шопена як романтика й філософа, творця – і водночас хранителя національної пам’яті, проводячи слухача шляхом власних внутрішніх переживань, тому що Шопен – це завжди про особисте.

Програму виконає відома українська піаністка, солістка Національної філармонії України, заслужена артистка України Інеса Порошина.



18 жовтня ІСПАНСЬКА ГІТАРА. Один концерт – і вся палітра пристрасної, сонячної та витонченої Іспанії у звуках гітари. У виконанні заслуженого артиста України Андрія Остапенка прозвучать твори Франсиско Тарреги та Санс де ла Мази – музика, в якій оживають іспанські пейзажі, танцювальні ритми, ніжність і драматизм. Від «Арабського капрічіо» та «Спогадів про Альгамбру» до сюїти «Платеро і я» – гітара покаже всю багатогранність свого характеру. Це буде вечір, де шість струн створюють цілий світ – яскравий, темпераментний і сповнений музичної магії.

Музичне Фоє



13 жовтня ТАНГО СТРУН І ДИХАННЯ – це камерний проєкт, у якому ансамбль переплітає емоційну драматургію танго з камерною інтимністю. Струни створюють пристрасну, часом ніжну тканину звучання, фортепіано тримає пульс і драматичну глибину, а флюгельгорн додає «дихання» – теплий, майже людський тембр, що оживляє мелодію. Це не просто виконання танго – це діалог між подихом і струнами, між тілесністю танцю і камерною медитативністю.

Це музична історія про пристрасть і тишу, зустріч і розлуку, розказана мовою танго, але в несподіваному складі, де класична витонченість зустрічає імпровізаційну свободу.



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