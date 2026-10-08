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Дайджест подій на тиждень в Національній філармонії України

UA NEWS 08 Жовтня 2026 12:11
Дайджест подій на тиждень в Національній філармонії України

Колонна зала


14 жовтня ЛЮДВІҐ ВАН БЕТХОВЕН. СОНАТИ ДЛЯ СКРИПКИ. Скрипкові сонати Людвіґа ван Бетховена – це приклад того, як класичний камерний жанр перетворився на пристрасний, рівноправний діалог двох інструментальних характерів. Програма зосереджена довкола раннього віденського періоду композитора, часу юнацької віртуозності, сміливих експериментів з формою та утвердження власного, ні на кого не схожого голосу.

У першому відділі скрипаль Андрій Павлов та піаністка Валерія Шульга зіставляють енергійну, прозору Першу сонату із пульсуючим драматизмом Четвертої. Другий відділ розгортає геть інші художні світи раннього Бетховена: світле, співуче дихання славетної «Весняної» сонати № 5 та вишукану грацію й самоіронію Восьмої.

Запрошуємо простежити народження бетховенського стилю. Відчуйте азарт і енергію композитора на порозі його великих музичних відкриттів

 

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15 жовтня П’ЯЦЦОЛЛА. Астор П’яццолла ніколи не озирався на канони. Хлопець із суворого Мангеттена, який умів тримати боксерський удар і вчився контрапункту Баха на бандонеоні за 19 доларів, вихопив аргентинське танго з придимлених кабаре й перетворив його на небачений раніше драматичний жанр – Tango Nuevo.

У виконанні Національного ансамблю солістів «Київська камерата» під орудою Олега Маринченка програма проявить детальний портрет композитора. Концерт об'єднає ключові твори його спадщини: знаменитий цикл «Пори року в Буенос-Айресі», проникливу присвяту «Adiós Nonino», драматичну «Сюїту янгола» та непереборну енергію «Grand Tango».

Запрошуємо відчути живий пульс аргентинського генія у багатстві його сольних та ансамблевих барв

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16 жовтня СИМФОНІЧНІ ГОЛОСИ УКРАЇНИ. Сучасний український симфонізм вибухає різноманіттям концептів, за кожною партитурою стоїть виразний авторський світогляд. Чотири композиторські голоси вечора об'єднує спільний імпульс – усі ці твори з'явилися або знайшли нову виконавську історію завдяки підтримці Львівського органного залу.

У першому відділі Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії України під орудою Івана Остаповича протиставляє інтелектуальну стрімкість його власної Третьої симфонії та шляхетну, широку фактуру Концерту для фортепіано з оркестром Михайла Скорульського. У другому відділі програма переходить до грандіозних тембральних зіставлень: масштабний Концерт для органа з оркестром Олександра Родіна звучатиме поруч з тонким, медитативним занурення у сюїті «Міст між…» Сергія Пілютікова.

Завітайте відчути справжній масштаб і темперамент нашої симфонічної традиції в її безперервному русі
 

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Музичний салон


15 жовтня МОЦАРТ. ПРОДОВЖЕННЯ – програма, що об’єднує твори композитора, які вже звучали в різних проєктах колективу, але тепер зустрінуться в одному концерті. У центрі – незвичне поєднання духового квінтету і рояля, що стало своєрідною візитівкою ансамблю та вирізняє його серед українських музичних проєктів.

Від легкої граційності до драматичнішої камерної музики – програма охоплює різні періоди й настрої творчості Моцарта. Це не просто вечір музики геніального композитора, а продовження вже започаткованої творчої історії – з новим поглядом на знайомі твори та особливим ансамблевим звучанням

16 жовтня ФРИДЕРИК ШОПЕН. Полонез-Фантазія, мазурки, Колискова та Скерцо – поетичне й любляче серце видатного польського композитора сьогодні звучатиме для вас.

Фридерик Шопен – композитор глибокого внутрішнього життя, для якого музика стала формою інтимного висловлювання. Його світ – це поєднання стриманості й глибокої емоційної напруги, вразливої ніжності й – дуже часто – прихованого болю.

Ця концертна програма розкриває Шопена як романтика й філософа, творця – і водночас хранителя національної пам’яті, проводячи слухача шляхом власних внутрішніх переживань, тому що Шопен – це завжди про особисте.

Програму виконає відома українська піаністка, солістка Національної філармонії України, заслужена артистка України Інеса Порошина
 

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18 жовтня ІСПАНСЬКА ГІТАРА. Один концерт – і вся палітра пристрасної, сонячної та витонченої Іспанії у звуках гітари. У виконанні заслуженого артиста України Андрія Остапенка прозвучать твори Франсиско Тарреги та Санс де ла Мази –  музика, в якій оживають іспанські пейзажі, танцювальні ритми, ніжність і драматизм. Від «Арабського капрічіо» та «Спогадів про Альгамбру» до сюїти «Платеро і я» – гітара покаже всю багатогранність свого характеру. Це буде вечір, де шість струн створюють цілий світ – яскравий, темпераментний і сповнений музичної магії

 

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Музичне Фоє


13 жовтня ТАНГО СТРУН І ДИХАННЯ – це камерний проєкт, у якому ансамбль переплітає емоційну драматургію танго з камерною інтимністю. Струни створюють пристрасну, часом ніжну тканину звучання, фортепіано тримає пульс і драматичну глибину, а флюгельгорн додає «дихання» – теплий, майже людський тембр, що оживляє мелодію. Це не просто виконання танго – це діалог між подихом і струнами, між тілесністю танцю і камерною медитативністю.

Це музична історія про пристрасть і тишу, зустріч і розлуку, розказана мовою танго, але в несподіваному складі, де класична витонченість зустрічає імпровізаційну свободу
 

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