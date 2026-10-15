Дайджест подій на тиждень в Національній філармонії України

Колонна зала

19 жовтня ПРИСВЯТА ФЕРЕНЦУ ЛІСТУ. Яким бачать Ференца Ліста молоді музиканти? Почуємо на концерті за участі учнів Київського державного музичного ліцею імені М. В. Лисенка, які звернуться до музики композитора, щоби розповісти власні історії.

Від мрійливої лірики «Мрій кохання» до віртуозного «Концертного етюду № 3», від мелодійної чарівності «Oh, quande je dors…» до запаморочливих фортепіанних пасажів «Трансцендентних етюдів» – музика Ліста відкриває простір для різних почуттів і характерів. Для молодих виконавців це нагода не лише випробувати свої сили у складному репертуарі, а й через музику композитора шукати власний стиль, знаходити особисту інтонацію та формувати свій погляд на мистецтво.

Ця музична присвята Лісту – ще й нагода відзначити Національне свято Угорщини, адже творчість композитора є однією з найяскравіших сторінок її музичної культури.

20 жовтня Концерт СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКІ МРІЇ у виконанні Національного академічного духового оркестру України відкриє слухачам світ сонячних пейзажів і темпераментних ритмів Середземномор’я. Програма поєднає європейську музику для духового оркестру з віртуозними солістичними партіями, демонструючи багатство звучання родини кларнетів.

Музика концерту натхненна культурою Іспанії та Середземноморського регіону, де народні мелодії, танцювальні ритми й сучасна композиторська мова переплітаються в єдиному художньому просторі. Водночас твір Івана Карабиця додасть програмі українського колориту та створить цікаве поєднання різних музичних традицій.

«Середземноморські мрії» – це концерт віртуозності, емоцій і сонячного настрою, який перенесе слухачів до берегів теплого моря мовою музики.

22 жовтня 35 РОКІВ ГІДНОСТІ. СПАДЩИНА. До 35-річчя з заснування Національний президентський оркестр презентує програму «Спадщина», що стане частиною ювілейного циклу подій. Колектив звертається до доробку двох найвиразніших українських симфоністів ХХ століття – Станіслава Людкевича та Левка Ревуцького.

Обох митців єднає глибинне проживання фольклору, проте кожен вибудовує з ним власний діалог. Львівський інтелектуал із віденською школою Станіслав Людкевич у «Прикарпатській симфонії» поєднує інтонації західноукраїнського пісенної традиції із суворою класичною формою. Натомість київський майстер фактури Левко Ревуцький у Другій симфонії вплітає народні теми у щільну поліфонічну тканину. Музиканти під орудою Максима Гусака зіставляють дві візії – галицьку та київську.

Бронюйте квитки і почуйте, як народне джерело розквітає у масштабному симфонічному звучанні!

23 жовтня МОЦАРТ. БРУКНЕР. Два полюси віденської симфонічної традиції в одній програмі: прозорий класицизм та монументальний пізній романтизм.

У першому відділі Національний заслужений академічний симфонічний оркестр України під орудою Володимира Сіренка та піаністка Тетяна Шафран виконають Двадцять третій фортепіанний концерт Вольфґанґа Амадея Моцарта. Світла й виважена форма цього твору контрастує з його центральною частиною, проникливим Adagio у тональності фа-дієз мінор.

Другий відділ оркестр присвятить Дев’ятій симфонії Антона Брукнера. Останній партитурі австрійського майстра, у якій фактура сягає органної масштабності, а пізньоромантична гармонія стає інструментом складного філософського роздуму.

Завітайте насолодитись діалогом двох епох у виконанні провідних українських музикантів!

24 жовтня ПАРАД БІГ-БЕНДІВ. Американську традицію парадів і масштабних джазових фестів формували зокрема й університетські біг-бенди, саме серед студентів джазовий драйв завжди вибухав особливим азартом.

24 жовтня Колонна зала Філармонії відтворить цю атмосферу. На одній сцені зустрінуться два провідні молодіжні оркестри столиці. Біг-бенд Академії імені Глієра під орудою Денніса Аду виведе на сцену виважену школу бібопу, точний баланс духових і пружний, зіграний грув. Натомість Біг-Бенд «Сарабанда» Музичної академії на чолі з Олександром Саратським представить сміливий авторський погляд, де джаз природно перетинається з українським фольком та академічною традицією.

Вечір чистої живої енергії, де молодий сценічний драйв спирається на досвід двох провідних постатей українського джазу.

Музичне Фоє

21 жовтня БЕТХОВЕН. СИЛА ДВОХ. Бетховен не писав ці сонати як музику, де один інструмент має говорити, а другий – лише слухати. Тут віолончель і фортепіано від самого початку сперечаються, підхоплюють думки одне одного, раптом відступають – і знову сходяться в одному русі.

У двох сонатах op. 5 є і майже камерна близькість, і неспокій, і стрімкість, яка не залишає музиці можливості просто «плинути». Це Бетховен на порозі нового часу – ще з відлунням класичної ясності, але вже з характером, який неможливо сплутати.

Артем Полуденний та Роман Лопатинський зіграють обидві сонати – від перших Adagio sostenuto до фінальних Rondo та Allegro vivace.

БЕТХОВЕН. СИЛА ДВОХ – музикантів, характерів, інтонацій. І музики, яка народжується саме там, де вони сходяться.

24 жовтня CELTIC AND NORDIC. Ірландська арфа, бандура, мандоліни, скрипка, флейта, віолончель та ударні – не зовсім звичний склад для кельтської та скандинавської музики. Саме це й варто почути!

У програмі CELTIC AND NORDIC – орнаментальна музика й танцювальні ритми О’Карулана, енергія та фольклорні інтонації Вілана, масштабне кінематографічне звучання Берґерсена й камерна, прозора естетика Ловланда, натхнена норвезькою та ірландською традиціями. Тут легкий танцювальний рух може змінитися широкою оркестровою хвилею, а фольклорний мотив – камерним, майже інтимним епізодом.

Буде різно, ритмічно й неочікувано. Можливо, деякі з цих творів ви вже чули – але навряд чи саме в такому прочитанні.

25 жовтня Екскурсія-концерт ФІЛАРМОНІЯ INSIDE – це унікальна екскурсія Національною філармонією України – справжньою архітектурною і культурною перлиною. Її стіни, зведені у 1882 році, пам’ятають звучання буремної історії міста. Готуйтеся мандрувати залами, балконами та артистичними кімнатами, де твориться темп музичного Києва впродовж півтора століття!

Ви дізнаєтеся про історію будівлі, що була свідком доленосних подій, приймала славетних музикантів, зокрема, саме тут у 1916-му вперше прозвучав легендарний «Щедрик» Леонтовича, що підкорив світ. Під час екскурсії ви також побуваєте на мініконцерті та почуєте звучання наших музичних інструментів. Зокрема, наразі лише у Національній філармонії України можна побачити і почути єдиний діючий у Києві концертний орган.

Це простір краси, довершених гармоній і нерозгаданих таємниць минулого, яким проведе музикознавиця Світлана Корецька та який звучатиме завдяки Сергію Бортнику (тенор), Тетяні Хоменко (скрипка), Тетяні Жук-Сєдовій (орган, спінет), Анні Поліщук (фортепіано). Режисер – Володимир Голосняк.

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