Дайджест подій на тиждень в Національній філармонії України



28 жовтня МОЦАРТ. На вас чекає вечір, у якому звучатимуть блискучі скрипкові партії, тонкі камерні діалоги, святкова атмосфера та музика досконалої гармонії.

Програма відкривається Дивертисментом No 11 KV 251, відомим також як «Nannerl-Septett». Це один із тих творів Моцарта, де святковість і блиск ансамблевого музикування поєднуються з тонкою камерністю. Шість частин дивертисменту створюють справжню музичну подорож – від енергійного Allegro до вишуканих менуетів, варіацій, стрімкого рондо та урочистого французького маршу.

У центрі першого відділу – Перший концерт для скрипки з оркестром KV 207. Написаний юним Моцартом, цей твір уже демонструє його надзвичайне володіння скрипковою фактурою. Віртуозність тут ніколи не стає самоціллю: блискучі пасажі, співуче Adagio та стрімкий фінальний Presto складаються у цілісний образ молодості, свободи й життєрадісності.

Другий відділ відкриває Дует для скрипки та альта KV 423 – твір особливої камерної інтимності. Діалог двох струнних інструментів перетворюється на справжню розмову двох рівноправних голосів: від енергійного Allegro через задумливе Adagio до віртуозного Rondeau.

Завершує програму Другий концерт для скрипки з оркестром KV 211. Тут Моцарт постає вже як майстер витонченого балансу між солістом і оркестром.

Мелодійність Andante, блиск Allegro та граційність фінального Rondeau дарують музиці особливу легкість і блиск, за якими, втім, відчувається глибина й надзвичайна композиторська майстерність. https://philarmonia.com.ua/product/event336140/

29 жовтня ЛЮДИНА В ЧАСІ. ВІД ПАМ’ЯТІ ДО ПОТОКУ. Ми не можемо побачити час, зупинити його чи повернути назад. Але все, що становить наше життя – любов, пам’ять, тривога, очікування, рух – відбувається саме в ньому. Цей концерт – подорож крізь три стани часу: від пам’яті, через напружене теперішнє – до безперервного потоку.

У «Rakastava» Яна Сібеліуса час стає пам’яттю. Це не історія кохання, а його відлуння: почуття, яке залишається з людиною, коли близькість уже стала відстанню. Тиша, далекі поклики, голоси природи створюють простір, де минуле ще живе, хоча повернути його вже неможливо.

У «Concerto Piccolo» Андерса Коппеля час стає пульсом теперішнього – наполегливим і невпинним. Соло ніби шукає власний голос усередині цього руху. Людина намагається втримати себе в постійному «зараз», між напругою, очікуванням і прагненням зберегти власне «я».

У «Shaker Loops» Джона Адамса час перетворюється на рух. Повторювані фігури накладаються, зміщуються й утворюють хвилі – безперервну енергію, в якій людина вже не спостерігач, а частина потоку.

Три твори утворюють єдиний шлях: від пам’яті – через переживання теперішнього – до потоку. Від того, що ми намагаємося зберегти, – до того, що переживаємо зараз, – і до того, чому вже неможливо опиратися.

Можливо, музика – це найточніший спосіб почути те, чого ми не можемо побачити: як час проходить крізь нас. https://philarmonia.com.ua/product/event336141/

30 жовтня ПОЛЬСЬКА МУЗИКА В УКРАЇНІ. Українсько-польські культурні взаємини десятиліттями формувалися у спільному географічному та ментальному просторі.

У цій програмі Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії України під орудою диригента Романа Реваковича об’єднає три партитури, що маркують еволюцію польської музики.

Перший відділ розкриє два погляди на національний симфонізм. Увертюра «У Татрах» Владислава Желенського – діяча, чия праця у Львові значно пожвавила мистецьке життя Галичини, покаже витончену трансформацію гірської традиції в академічну форму. Епічність Желенського змінить симфонічна поема «Відвічні пісні» Мечислава Карловича, чий рід походив із Волині. Це філософський триптих пізнього романтизму, де робота з оркестровими тембрами сягає граничного психологізму й споглядальної глибини.

У другому відділі оркестр разом із польським піаністом Пьотром Павляком виконає Перший фортепіанний концерт Фридерика Шопена – твір, створений під впливом українського та польського садибного побуту, де блискуча віртуозність поєднується з глибинною кантиленою.

Почуйте еволюцію польського симфонізму у спільному прочитанні оркестру філармонії та гостей із Польщі! https://philarmonia.com.ua/product/event341647/

31 жовтня ЛЕГЕНДИ ДАНІЇ. Національний академічний духовий оркестр України під керівництвом Івана Стецького представить концерт, присвячений данській музичній культурі XX та XXI століть.

У програмі – твори двох видатних данських композиторів, Карла Нільсена та Сьорена Гільдгора. Хоча музика належить до різних періодів і відрізняється своєю «мовою», їй вдається відобразити важливі аспекти культурних та мистецьких традицій Данії.

Підібрана програма охоплює широке коло тем, серед яких – сюжети, натхненні Сходом, театральні маскаради та світ казок Ганса Крістіана Андерсена.

У концерті також візьме участь соліст оркестру Олексій Сагітов (тромбон) з масштабною концертною рапсодією, в якій віртуозність інструмента поєднається з мальовничими музичними картинами.

Цей захід надасть слухачам можливість ближче познайомитися з данською музикою та її місцем у ширшій європейській музичній традиції.

За підтримки Посольства Данії в Україні. https://philarmonia.com.ua/product/event341561/

Музичний салон

30 жовтня ЛІСТ. БЕЗМЕЖЖЯ УЯВИ. Колись ці стіни приймали самого Ференца Ліста. Тепер його музика знову звучатиме у Національній філармонії України – у виконанні відомої української піаністки Лариси Деордієвої.

«Ліст. Безмежжя уяви» – програма, у якій фортепіано відкриває простір для найрізноманітніших образів: від мерехтливих «Фонтанів вілли Д’Есте» до драматичної сили Трансцендентного етюду фа мінор, від скорботи «Поховальної ходи» до легкості й витонченості Вальсу.

Для Лариси Деордієвої Ліст – це не лише віртуозність і технічна складність. Це простір для інтерпретації, де за блиском і стрімкими пасажами відкриваються емоція, драматизм, ліризм і тиша – усе те, що й народжує безмежжя уяви цього визначного композитора. https://philarmonia.com.ua/product/event346508/

31 жовтня ГАЙДН ТА МОЦАРТ. КАМЕРНИЙ ВИМІР. Йозеф Гайдн – старший з видатних віденських композиторів- класиків. Він був вчителем Бетховена, його творчістю надихався молодший сучасник і друг Моцарт. Творець численних ораторій, один з основоположників нових на той час жанрів симфонії та струнного квартету, він залишався простою людиною з чудовим почуттям гумору. Його творчість іноді залишається в тіні його великих сучасників і послідовників, але вона чільно входить в золотий фонд світової музичної спадщини.

Цей концерт є продовженням програми «Гайдн. Віденська класика», де були представлені фортепіанна та вокальна творчість композитора. В цій програмі ми хочемо продемонструвати його багатогранну майстерність з іншого ракурсу: камерно-інструментальної творчості. В цей вечір прозвучать фортепіанні тріо Гайдна, що яскраво демонструють зрілу витонченість його камерного стилю, створюючи цілісний образ гайднівської камерної музики – дотепної, світлої та глибоко гармонійної.

На завершення програми – фортепіанне тріо молодшого сучасника та друга Йозефа Гайдна, геніального Вольфганга Амадея Моцарта. https://philarmonia.com.ua/product/event346509/

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