Дайджест подій на тиждень в Національній філармонії України

Колонна зала

16 листопада Моцарт, масони, клавір: ре/деконструкція. У 1784 році Вольфґанґ Амадей Моцарт вступив до масонської ложі. Цей досвід відкрив йому світ символів, ритуалів та філософських ідей, частина з яких знайшли відображення в його музиці. Водночас звʼязок Моцарта з масонством породив чимало запитань і містифікацій: де закінчується історичний факт і починається наше прагнення відшукати приховані сенси у знайомих творах?

У концерті для трьох музикантів, в формі електроакустичного обряда-присвяти, прозвучать твори, написані одразу після вступу Моцарта в ложу, разом з ре/деконструкцією електронних музикантів Інни Кандаурової та Олексія Погуляя. Звучання розгортатиметься в імерсивному просторі восьмиканальної системи Ambisonics, залучаючи слухача до гри акустичних образів, електронних трансформацій і просторових ефектів.

Фестиваль проходить у партнерстві з Фундацією ЗМІN.

17 листопада Recalling Wunderkinder. Еріха Вольфґанґа Корнґольда назвали на честь Моцарта. Його батько, найвпливовіший музичний критик Відня, ніби пророкував синові долю. У десять років хлопчик зіграв Малерові свою кантату, і той назвав його генієм. Коли Корнґольду було тринадцять, його балет поставила Віденська опера. Порівняння з Моцартом переслідувало його й надалі. Як це часто буває з вундеркіндами, комплімент швидко перетворився на мірило, якому неможливо відповідати.

Утім, у програмі немає жодного твору, написаного дитиною. Recalling Wunderkinder — погляд дорослих на диво, яким їх колись бачили інші.

Фестиваль проходить у партнерстві з Фундацією ЗМІN.

18 листопада Чотири на два. Два інструменти й чотири руки, яким часом стає затісно на одній клавіатурі. «Чотири на два» пропонує дві різні клавірні стихії — клавесин та рояль. Музика в чотири руки колись виникла майже як домашня розвага. Програма для клавірних дуетів охоплює різні відчуття та бачення інструментів: від творів Моцарта і Бетґовена до віртуозних обробок Ґреґа Андерсона. Його фантазії «Papageno!» та «Grande Scherzo» влаштують на клавіатурі справжній оперний театр — із жартами, кокетством та пристрасним «Dammi un bacio!».

Фестиваль проходить у партнерстві з Фундацією ЗМІN.

19 листопада Сопранові пристрасті: amore, gelosia, rabbia, misericordia. Любов, ревнощі, гнів, спокуса й милосердя — не просто емоції, а сили, що розкривають людину зсередини, оголюють її бажання, вразливості і внутрішні суперечності. У центрі програми — героїні різних опер Моцарта, кожна з яких відкриває різні виміри жіночого досвіду.

Для виконавиць ця музика — також пошук автентичної мови Моцарта: тонкощів артикуляції, фразування, вокальної вимови й взаємодії голосу з оркестром. Адже за нотним текстом приховується цілий світ виконавських традицій XVIII століття, вивчення та слідування якому відкриває цю музику щораз інакше, доводячи, що Моцарта незбагненно залишається сучасним, адже за досконалістю створених ним форм ми щоразу впізнаємо самих себе.

Фестиваль проходить у партнерстві з Фундацією ЗМІN.

20 листопада Радикальність світла: like meantone. На початку XVII століття у Неаполі знали про світло дещо більше. 1606 року сюди, рятуючись після скоєного вбивства в Римі, приїздить Караваджо. Він пише картини, де з густої темряви вихоплено лише обличчя і руки. Тут-таки князь Джезуальдо, на совісті якого теж є кров власної дружини та її коханця, складає Tenebrae — музику для богослужіння, під час якої у храмі одну за одною гасили свічки. Митці, що опинилися так хронологічно та локально близько, мислили подібним чином кожен у своїй сфері: один різкий промінь, а довкола — тінь, у якій може ховатися що завгодно.

Через півтора століття Моцарти вірять в інше світло — рівне, денне, просвітницьке. Недарма німецьке Aufklärung буквально означає «прояснення». Леопольд пише підручник з гри на скрипці, щоб кожен міг навчитися грати чисто, правильно і ясно. Результат чуємо у сонатах восьмирічного Вольфґанґа. Тіні тут теж є, але мʼякі: усе видно, усе на своєму місці. То яке світло справжнє? Почути різницю допоможе стрій. Частину програми Наталія Фоменко і Сергій Гаврилюк зіграють у мінтоновій темперації.

Фестиваль проходить у партнерстві з Фундацією ЗМІN.

22 листопада REQUIEM: Гаас. Два Реквієми, написані з інтервалом у понад два століття, — і два різні погляди на музику як спосіб осмислити смерть, втрату й людську вразливість.

Георг Фрідріх Гаас — австрійський композитор, котрий багато працює з музичною спадщиною старих часів, осмислюючи її у своїй творчості, звернувся до музики видатного Моцарта.

Реквієм Моцарта — монументальний твір, який демонструє композиторську майстерність автора та потужний емоційний вплив на слухача. Чи не тому цей твір оповитий легендами і таємничими історіями? Щось із них правда, щось — вигадка. Втім правда те, що Моцарт відчайдушно намагався бути залученим до музичного життя міста і працювати за своїм покликанням, хапаючись за будь-яку можливість. «Наймудріші члени Віденської міської ради, милостиві панове», «якби мені стати помічником музичного керівника — попервах без оплати праці», «моя підготовка включає також володіння церковним стилем, тож вважав би себе гідним цієї посади» — текст саме цього листа композитора до міської влади стає основою вербальної складової уривків Гааса, якими він перемежовує оригінальний текст Реквієму без будь-яких доопрацювань наступних музикантів. Таким чином впритул поєднуються моцартівська прозорість та гаасівська рафінованість звукових хмар.

Партнер: Центр Музики Молодих

Фестиваль проходить у партнерстві з Фундацією ЗМІN.

Музичний салон (укриття)

17 листопада Онлайн лекція-майстер-клас Джованни Бав’єри «Спів під власний акомпанемент у XVI–XVII століттях». Після завершення навчання гри на віолі да гамба у Schola Cantorum Basiliensis у Базелі в 2016 році, Джованна Бав’єра досліджує виражальні можливості не лише віоли да гамба, а й історичної практики співу під акомпанемент віоли. Свою мистецьку дослідницьку роботу вона присвятила створенню правдоподібного історичного репертуару для співу та гри, водночас співпрацюючи із сучасними композиторами над створенням сучасної мови для поєднання голосу та віоли. Вона також активно виступає як камерна музикантка й регулярно співпрацює з такими ансамблями, як Profeti della Quinta, Concerto di Margherita, Voces Suaves, Doulce Mémoire та інші, з якими вона грала й співала на різних фестивалях і концертних сезонах у Європі та по всьому світу (Oude Muziek Utrecht, Festival Ambronay, AMUZ, Boulez-Saal Berlin, Biblioteca Luis Ángel Arango Bogotá тощо).

МК орієнтований, перш за все, на поки поодиноких виконавців на віолах. Це нагода отримати живе експертне спілкування, щоб визначитись із подальшими способами опанування цього інструменту у контексті різних за виразовими особливостями століть барокової епохи. Учасники — музиканти з Києва, Львова та Дніпра.

Фестиваль проходить у партнерстві з Фундацією ЗМІN

Вхід безкоштовний за попередньою online реєстрацією.

22 листопада Незвичне/шалене & меланхолійне/спокійне. Рання барокова музика ставить перед сучасними музикантами чимало запитань. Чи вдасться колись знайти оригінал вокального твору «Madame vous aves mon cuor», який був взятий за основу для клавесинної версії? Хто, все ж, є автором версії Pavana lachrimae, яку раніше приписували Гайнріху Шайдеманну? Відсутність відповідей не заважає нам відчувати від цієї музики безліч емоцій, її ж загадковість і незбагненність може послугувати нам імпульсом до нового рівня емоційного сприйняття.

Програма зібрала твори з різних регіонів сучасної Європи з XVI–XVII століть і наповнена контрастами.

Фестиваль проходить у партнерстві з Фундацією ЗМІN.

Музичне Фоє

22 листопада На межі. Близько 1600 року італійська музика порушила власні правила. Дисонанси, яких іще вчора уникали, раптом стали виразовим засобом. Сольний спів вийшов із ансамблю чи хору на передній план, а бас почав ходити по колу, як думка, якої неможливо позбутися. Теоретики сперечалися, чи це взагалі музика. Композитори відповідали новими збірками. Ренесанс лишив по собі образ гармонійної, врівноваженої людини. Раннє бароко ще не вирішило, ким ця людина є, і вперше дозволило молитві й пристрасті, публічній ролі й прихованому «я» існувати поруч.

Нам цей стан знайомий без пояснень. Кава й робочі листи, сирени та укриття вже нерозривно поєднані у наших буднях, де ми щоразу балансуємо на межі. Обидва досвіди справжні, і жоден не скасовує іншого. Музика XVII століття мала власний спосіб вираження цих станів — чакону й пасакалію. Бас у них повторює ту саму коротку фразу десятки разів. Мелодія над ним щоразу шукає інший вихід і щоразу його знаходить. Цими формами відкривається програма Liatoshynskyi Capella: Early Music Ensemble і до них програма повертатиметься ще не раз.

Фестиваль проходить у партнерстві з Фундацією ЗМІN.

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