Колонна зала

24 листопада КОМПОЗИТОР ГЕННАДІЙ САСЬКО. ШЛЯХ . Геннадій Сасько – один з найвідоміших українських композиторів, чия музика користується надзвичайною популярністю в усіх верствах виконавців та слухачів, починаючи від наймолодших. У програмі – кілька частин циклу «Відгомін століть», музика на вірші улюбленої поетеси композитора, Ліни Костенко, «Мольфар» для віолончелі соло та масштабний твір «Азъ рехъ …» – Симфонія для органа, синтезатора та аудіозапису – кульмінація його мистецького самовираження.

Фінальний твір «Веснонька, весна» – Концерт для хору та солістки на вірші Максима Рильського – утверджує перемогу життя, його вічного відродження, торжество Світла і Добра над пітьмою.

25 листопада ТАНГО. БІЛЬШЕ, НІЖ ПʼЯЦЦОЛЛА. У програмі прозвучить класика золотої доби танго: різка, з чіткими акцентами, створена насамперед для танцю. Поруч із нею з'являються мілонга й танго-вальс, легші й грайливіші версії танго, у яких та сама пристрасть сприймається іронічно. Окрема лінія вечора – українська: у міжвоєнному Львові танго грали й співали так само охоче, як у Буенос-Айресі, а «Гуцулка Ксеня» від самого початку була написана як танго. Тож знайомі пісні в цьому контексті звучать природно, наче повернулися до однієї з власних інтонацій.

Подія відбудеться за підтримки Посольства Аргентинської Республіки в Україні.

26 листопада ТІНІ ТА СВІТЛО: ШУБЕРТ. Програма концерту охоплює різні грані творчості Шуберта: від юнацької енергії та витонченої танцювальності до ліризму й високого драматизму. Кульмінацією вечора стане знаменита «Дівчина і смерть» – Струнний квартет № 14 ре мінор, представлений в оркестровій версії Густава Малера. Цей твір – один із найсильніших зразків шубертівського мистецтва, де світло й темрява, рух і спокій, життя і смерть вступають у напружений музичний діалог.

27 листопада ШУМАН. МАЛЕР. Оксана Кротик — одна з найперспективніших диригенток нового покоління, що тонко відчуває драматургію академічного репертуару. В один вечір вона поєднує бурхливу пристрасть Шумана та світлі мрії Малера.

Шуман писав свій Фортепіанний концерт у найгостріший період боротьби за серце Клари Вік. Тут немає порожньої віртуозності — рояль Марії Клименко-Продан розмовляє з оркестром абсолютно відверто, чергуючи спалахи пристрасті та ніжного шепоту.

Напруга шуманівських почуттів природно розчиняється в творчості Малера. Його Четверта симфонія — втеча від дорослих тривог у дитячі сни. Замість важкого оркестрового грому тут оживають передзвони бубонців, а у фіналі розквітає світлий небесний спів Соломії Павленко.

Дозвольте собі вечір, що повертає відчуття світла!

29 листопада БРІТТЕН. ТАРАНЕНКО. Бенджамін Бріттен та Іван Тараненко – композитори різних світів, епох і музичних мов. Але за зовнішнім контрастом ховається глибинна спорідненість, об'єднана досвідом творення всередині катастрофи. Прихід до Колонної зали цього вечора відкриє дивовижне співзвуччя двох митців, що розділяють десятиліття. Світову прем'єру Фортепіанного концерту Тараненка та «Симфонію-реквієм» Бріттена виконає Національний симфонічний оркестр України під орудою Володимира Сіренка.

Музичний салон (укриття)

25 листопада BACH. Молитва, освідчення в коханні, ніжна лірика й навіть історія про любов до кави – у творчості Йоганна Себастьяна Баха знайдеться місце для найрізноманітніших людських почуттів і переживань!

Програма BACH запрошує розглянути різні грані творчості визначного майстра: проникливі арії, виразні дуети, витончені інструментальні сторінки та дотепний епізод із «Кавової кантати». Це нагода відчути, наскільки живою, людяною й багатогранною може бути музика, створена століття тому, адже Бах і сьогодні вміє дивувати, зворушувати й знаходити шлях до серця.

Запрошуємо почути Баха, у музиці якого величне й земне, серйозне й грайливе утворюють дивовижно цілісний світ!

27 листопада ВОНА. СВІТ. Україна – це музично-театральний авторський проєкт відомої української оперної співачки та володарки титулу «Чарівний голос України» Ольги Чубаревої про жінок, які змінювали світ, не зрікаючись свого коріння. Музична програма об’єднає шедеври італійської опери – арії героїнь Пуччіні та Верді – з улюбленими українськими піснями, що давно стали частиною нашої культурної пам’яті. У цій зустрічі світової оперної класики й української пісенної традиції – особливий сенс: розмаїття жіночих доль, почуттів і характерів, а також незмінна присутність України у великому світі мистецтва.

Нагадуємо, музичний салон у нас в укритті, тому цей концерт відбудеться за будь-якого рівня тривоги.

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