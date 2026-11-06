Дайджест подій на тиждень в Національній філармонії України Колонна зала

12 листопада Kyiv Baroque Fest – 2026 Відкриття «Зсередини і ззовні: Exsultate, jubilate!». Якщо відкривати фестиваль — то з відкриттями, зазираючи за межу (досі) незбагненного і обовʼязково у хорошій компанії. Тож, польський клавірист та диригент Марек Топоровський, один з ключових європейських спеціалістів з ранньої музики та давній друг України, разом із Liatoshynskyi Capella Національного будинку музики пропонує програму, в якій означена темою фестивалю незбагненність буде обʼємною. У програмі прозвучать твори польських композиторів Йозефа Цайдлера, Яна Томаша Жебровского, а поруч з ними Exsultate, jubilate 17-річного Вольфґанґа Амадея Моцарта, написаний у Мілані під час останньої італійської подорожі разом з батьком Леопольдом. Зрештою, почуємо присвяту Франца Ксавера Моцарта батькові, що вперше прозвучала на відкритті памʼятника Вольфґанґу Амадею у Зальцбурзі 1841 року. У програмі Kyiv Baroque Fest цей твір прозвучить по-особливому: спеціально для фестивалю Марек Топоровський здійснив оркестрування Урочистого хору, що вперше прозвучить на відкритті.

Партнер події Польський Інститут у Києві

Фестиваль проходить у партнерстві з Фундацією ЗМІN.

13 листопада Панянки та клавір: альтернативна історія. В центрі уваги в цей вечір – творчість жінок-композиторок. Не лише підбір творів, які увійшли до концерту, а й їхня послідовність ретельно продумані. Це не «плей-лист», і не «гайд», натомість спроба розказати певну історію, яка тримає в полі зору об’ємний історичний, мистецький і навіть біографічний контексти. Представлено практично всі популярні жанри другої половини XVIII–першої третини XIX століття у баченні імпровізаційних мініатюр найвпливовіших віртуозів/ок-, викладачів/ок-композиторів того часу. Найбільшими відкриттями програми стануть нещодавно віднайдені твори майже забутих сьогодні музикинь. П’єси Елен де Монжеру, Марі Біго де Морог, Леопольдіни Благетки, Марі Плееєль, фантазія Марії Шимановської, звучатимуть в Україні вперше.

Фестиваль проходить у партнерстві з Фундацією ЗМІN.

14 листопада Середньовічні фрагменти (IX – XI століття). Як насправді звучить голос із глибини тисячоліття? Без фантазій кінематографістів і музейної пилюки, а наживо.

У цій програмі Бенджамін Беґбі (вокал, англосаксонська арфа) та Норберт Роденкірхен (дерев’яні та кістяні поперечні флейти) звертаються до найдавнішого пласту європейської музично-поетичної традиції. Після понад тисячолітнього мовчання знову зазвучать пісні та уривки середньовічних спогадів, занурюючи нас у світ, схожий на наш власний — сповнений розгубленості й надії, палкої динаміки та холодних спогадів, видінь як зруйнованого минулого, так і невизначеного майбутнього. Анонімні пісні давньоанглійською та давньонімецькою мовами знову звучать після тисячолітнього (і навіть довшого) мовчання, супроводжувані звуками старовинної арфи та дерев’яних і кістяних флейт.

За підтримки

Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні

Посольства Французької Республіки в Україні

Французького інституту в Україні / Institut français d’Ukraine

Фестиваль проходить у партнерстві з Фундацією ЗМІN.

15 листопада Флейтові квартети: Моцарт та сучасники. До Дня Короля Бельгійців.

Якось Моцарт зізнавався у листі батькові, що терпіти не може флейту — чи то через інтонаційну примхливість тогочасних інструментів, чи то через непростий характер замовника, який так і не заплатив йому гонорар у повному обсязі. Утім, слухаючи його флейтові квартети, у це важко повірити.

На концерті «Флейтові квартети: Моцарт та сучасники» цей репертуар постане в автентичному тембровому звучанні. Бельгійський флейтист і знавець давньої музики Ян де Вінне гратиме на поперечній флейті (траверсо) — копії інструмента дрезденського майстра Августа Ґрензера 1780 року. Її м’який, «оксамитовий» тембр суттєво відрізняється від звичного нам звучання сучасних металевих флейт.

Поруч із трьома квартетами Моцарта програма пропонує поглянути на салонну культуру XVIII століття ширше — через твори його менш відомих, але не менш обдарованих сучасників: квартети Ернста Айхнера та Ебера Лееманса.

А наприкінці вечора на кожного гостя чекає вишуканий бельгійський комплімент:)

За підтримки Посольства Королівства Бельгія в Україні

Фестиваль проходить у партнерстві з Фундацією ЗМІN.

Музичний салон (укриття)



13 листопада Kyiv Baroque Fest – 2026 Майстер-клас Яна де Вінне. «Флейтова музика моцартівських часів (друга половина XVIII – початок ХІХ століття)».

Ян де Вінне – бельгійський флейтист, генеральний та художній директор ансамблю Il Gardellino та художній керівник лейблу Passacaille Records, флейтовий майстер, дослідник історично інформованого виконавства. Понад три десятиліття присвячує вивченню та виготовленню історичних флейт. Його репродукції інструментів XVIII та XIX століть використовують професійні музиканти по всьому світу. Є професором гри на траверсо в Королівській консерваторії Брюсселя та Паризькій вищій національній консерваторії музики і танцю (CNSMDP).

МК орієнтований, перш за все, на поки що рідкісних в Україні виконавців на траверсо. Це можливість отримати експертне спілкування, щоб скорегувати майбутній шлях опанування цього інструменту у контексті епохи, що містить численні зразки творів саме для траверсо. Учасники — музиканти з Києва, Львова та Дніпра.

Фестиваль проходить у партнерстві з Фундацією ЗМІN

Вхід безкоштовний за попередньою online реєстрацією.



13 листопада Майстер-клас Марека Топоровського. «Клавірна музика моцартівських часів (друга половина XVIII – початок ХІХ століття): клавесин/рояль».

Марек Топоровський – клавесиніст і органіст, камерний виконавець і диригент — безсумнівно, один із найвідоміших виконавців історично поінформованого напряму в Польщі. Також концертує на клавікорді та історичних фортепіано. Колекціонує історичні клавішні інструменти. Його приватна колекція, яку використовують для некомерційних концертів pro publico bono та записів, експонується в заснованому ним «Fortepianarium» у Забже.

МК пропонує зосередитись на специфічній музичній стилістиці ІІ половини XVIII століття, що синтезує різні стилі та манери. Учасники — вихованці класів клавесину та фортепіано Національної музичної академії України, Львівської національної музичної академії, Дніпровської академії музики, Київської муніципальної академії музики.

Фестиваль проходить у партнерстві з Фундацією ЗМІN

Вхід безкоштовний за попередньою online реєстрацією.

14 листопада Вольфґанґ і Наннерль Моцарти: нерозказані історії. Вольфґанґа Амадея Моцарта знають усі. Про його старшу сестру Наннерль чули значно менше. Цей музично-просвітницький концерт-дослідження присвячено Марії Анні (Наннерль) Моцарт, яка з дитинства була клавесиністкою й піаністкою-вундеркіндом і вражала Європу нарівні з молодшим братом. Щойно Наннерль подорослішала, її публічна карʼєра обірвалася. Цей концерт — спроба повернути голос Наннерль та іншим композиторкам її часу. На сцені звучатимуть два історичні інструменти, що формували музичний світ юних Наннерль і Вольфґанґа: блискучий клавесин і тихий, інтимний клавікорд. Концерт побудовано як діалог між визнаним «чоловічим» і прихованим «жіночим» світами.

Фестиваль проходить у партнерстві з Фундацією ЗМІN.

Нагадуємо, музичний салон у нас в укритті, тому цей концерт відбудеться за будь-якого рівня тривоги.

Музичне Фоє



15 листопада БАХ з Моцартом і навпаки. Що відбувається, коли на фестивалі ранньої музики власний голос отримують ті, хто зазвичай приходить її слухати?

Учасники Барокового Аматорського Хору Б.А.Х. – люди різних професій, для яких музика не стала фахом, але є важливою частиною життя. Уже вісім років вони співають ранню музику. Цього разу в центрі їхньої програми – Моцарт, поруч з яким звучатимуть Березовський і Бортнянський. Спів у хорі дає аматору рідкісну можливість не лише слухати професійних музикантів, а й опинятися поруч із ними – на репетиції, всередині партитури, в одному ансамблі. У Фойє філармонії ця відстань скорочується ще більше – тепер зовсім поруч опиняється і слухач, тож можливо, хтось із тих, хто сьогодні прийшов послухати, одного дня теж запрагне заспівати.

Фестиваль проходить у партнерстві з Фундацією ЗМІN

Вхід безкоштовний (за попередньою заявкою або online реєстрацією).

Також нагадуємо вам про алгоритм дій під час сигналу «Повітряна тривога» в Національній філармонії України

https://philarmonia.com.ua/algorytm-dij-pid-chas-sygnalu-povitryana-tryvoga-v-naczionalnij-filarmoniyi-ukrayiny/

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