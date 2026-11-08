Даніель Салем розповів про суворе дитинство та показав пам’ять про батька

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Український ведучий і військовослужбовець Даніель Салем зізнався, що мав непрості стосунки з батьком. За його словами, у родині, де він зростав у Лівані, майже не було проявів ніжності чи підтримки.

У восьмирічному віці батько сказав йому самостійно заробляти на їжу. Згодом вони також понад п’ять років не спілкувалися через розбіжності в політичних поглядах.

Маму Салем втратив у 15 років, а батька — приблизно через десять років.

Найціннішою пам’яткою про тата для ведучого став його годинник. Салем носить його після того, як загубив власний під час військової служби. Також у нього збереглася батькова записна книжка.

Переможниця 12-го сезону реаліті-шоу «Холостяк» модель Катерина Лозовицька таємно одружилася зі співаком азербайджанського походження Гідаятом Сеїдовим (Geed). Урочисту подію закохані організували всього за один місяць після заручин.

Відома інфлюенсерка та переможницяшоу «Холостяк-12» Катерина Лозовицька не часто говорить про своє особисте життя.

Головний герой 15-го сезону шоу «Холостяк», баскетболіст В'ячеславКравцов, публічно підтримав колишню учасницю проєкту Анну Мишак після появи в мережі інформації про її минуле. Блогер Богдан Беспалов з'ясував, що 32-річна жінка раніше створювала контент для дорослих.

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