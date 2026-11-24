Український співак Володимир Дантес пригадав конфлікт, який стався на початку його музичної кар’єри в Харкові. Після концерту артист перебрав з алкоголем, образив незнайому йому жінку та влаштував бійку в нічному клубі. Лише за рік він дізнався, що тією жінкою була співачка Альона Омаргалієва. Про цей випадок Дантес розповів у розмові з Андрієм Бєдняковим, опублікованій 24 листопада 2026 року.

За словами Дантеса, інцидент стався 28 червня 2010 або 2011 року в Харкові. Того дня він разом із Вадимом Олійником виступав на центральній площі міста. Співак зізнався, що тоді мав зіркову хворобу, поводився зухвало й не завжди контролював свої слова та вчинки. Після концерту артист випив чимало алкоголю. Разом із друзями та тодішньою дівчиною Машею він вирушив до нічного клубу. Там Дантес раптом помітив, що його обраниці немає поруч, і пішов її шукати.

Згодом він побачив Машу в розмові з незнайомою білявкою. Співак підійшов до них і почав висловлювати претензії дівчині. Однак незнайомка відповіла, що Маша підійде до нього, щойно закінчить розмову. Така відповідь роздратувала Дантеса. Він нахилився до жінки та прошепотів їй на вухо образливі слова. Навіть через багато років артист не захотів повторювати їх публічно. «Не буду проговорювати ті речі, які сказав їй на вухо, але це було як мінімум некоректно. Ну, там була прямо жесть», — пригадав співак.

Після цього незнайомка схопила Дантеса за волосся та жестом покликала когось на допомогу. У відповідь артист ударив чоловіка, який опинився поруч. Коли інші люди спробували втримати його, щоб той не відповів ударом, співак ударив чоловіка ще раз. Що відбувалося далі, Дантес уже майже не пам’ятає. За його словами, за кілька хвилин він опинився на вулиці разом з охоронцями клубу. Звідти артист зателефонував батькові та попросив забрати його додому.

Кого Дантес образив тієї ночі

Особу жінки, з якою він посварився, співак з’ясував лише приблизно через рік. Тоді він разом зі своєю дівчиною прийшов у гості до відомої артистки, щоб привітати її з народженням сина.

Під час зустрічі йому стало зрозуміло, що саме з цією жінкою він мав конфлікт у нічному клубі. Нею виявилася українська співачка Альона Омаргалієва. Таким чином, Дантес лише через рік дізнався, кого образив тієї ночі. Сам артист називає цю історію неприємним спогадом і визнає, що йому досі соромно за свою поведінку. Про це він розповів у розмові з Андрієм Бєдняковим.

Український співак Володимир Дантес носить годинник Casio, який коштує близько 50 євро, або приблизно 2,5 тисячі гривень. Йдеться про модель AQ-230A-1DMQ, дизайн якої нагадує годинники Casio початку 1980-х років. Попри невисоку ціну, модель має одразу кілька корисних функцій.

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