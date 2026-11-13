Даша Астаф’єва розповіла про стосунки з молодшим на 13 років коханим

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Співачка зізналася, що майже не відчуває різниці у віці з бойфрендом, хоча друзі пари часто жартують із цього приводу.

Пара познайомилася п’ять років тому в спортзалі. Коханий Астаф’євої працює в IT, однак його ім’я вона не розголошує.

Співачка також розповіла, що не намагається повчати партнера, адже він, як і вона, має сфери, у яких добре орієнтується.

Джерело: Порадниця

9 листопада президент України Володимир Зеленський нагородив співачку та волонтерку Дарію Астаф’єву орденом княгині Ольги III ступеня.

До цього українська акторка Наталія Сумська розкритикувала вибір співачки Даші Астаф’євої ведучою Радіодиктанту національної єдності.

Українська волонтерка та телеведуча Даша Астаф’єва поділилася першими емоціями після отримання ордена княгині Ольги III ступеня та розповіла про залаштунки офіційної церемонії.

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