Даша Астаф’єва розповіла про вручення ордена княгині Ольги та відповіла на критику в мережі

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Українська волонтерка та телеведуча Даша Астаф’єва поділилася першими емоціями після отримання ордена княгині Ольги III ступеня та розповіла про залаштунки офіційної церемонії.

Артистка зізналася, що звістка про нагородження стала для неї несподіванкою.

Високу державну відзнаку Астаф’євій присвоїв президент України Володимир Зеленський з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури.

Телеведуча розповіла, що вранці отримала телефонний дзвінок із повідомленням про місце та час вручення нагороди. За її словами, сама процедура була непростою, а подальші події відбувалися наче уві сні.

«Процедура не для слабких. Отримала зранку дзвінок із вказівками, де бути і о котрій, щоб отримати нагороду. Решта, як уві сні…», – розповіла Астаф’єва.

Вона наголосила, що ця відзнака стала для неї надзвичайно важливою та приємною подією. Особливо цінним для артистки є те, що відзначили не лише її особисту роботу, а й внесок усієї команди.

«Для мене ця нагорода – важлива подія! Неочікувана, але дуже приємна. Цінна тим, що відзначили труд і внесок величезної моєї команди! Звичайно, ми працювали всі ці роки не задля цього, але сьогодні, крізь весь хейт і низку обговорень, підтримка тих, хто завжди вірив і працював, перемагав, вчився і досягав нових щаблів у новій незнайомій сфері, для мене найважливіше! Це неймовірні емоції й відчуття особистої гідності. Я радію, що поруч надійні і свідомі люди. Навіть усвідомлення нашого шляху захоплює і надихає. Також радію компанії людей, які вчора були поруч, і отримали свої нагороди», – поділилася телеведуча.

Державна нагорода спровокувала неоднозначну реакцію в соціальних мережах. Частина користувачів почала критикувати рішення про відзначення Астаф’євої, згадуючи її артистичне та модельне минуле, зокрема фотосесію для журналу Playboy.

Деякі коментатори заявляли, що колишня модель і секс-символ нібито не заслуговує на таку високу державну відзнаку.

Астаф’єва різко відреагувала на спроби знецінити її роботу та внесок у суспільство.

«Усі нісенітниці хейтерів – це і є результат тупості, неможливості займатися собою, вихованням і освітою. Цей пробіл треба заповнювати...», – заявила вона.

Згідно з указом президента України, 9 листопада Дашу Астаф’єву нагородили орденом княгині Ольги III ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури та благодійну діяльність. Серед її досягнень також відзначили волонтерську роботу та заснування книжкового застосунку UnderBook.

Після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році Астаф’єва суттєво змінила напрям своєї діяльності, зосередившись на волонтерстві та культурних ініціативах.

Наприкінці 2022 року за допомогу Збройним силам України та розвиток волонтерського руху вона вже отримала відзнаку президента України «Золоте серце».

Нині телеведуча продовжує використовувати свої багатомільйонні медіаплатформи для організації зборів на потреби українських військових, закупівлі амуніції та дронів. Також вона підтримує зоозахисні ініціативи й притулки для тварин.

9 листопада президент України Володимир Зеленський нагородив співачку та волонтерку Дарію Астаф’єву орденом княгині Ольги III ступеня.

До цього українська акторка Наталія Сумська розкритикувала вибір співачки Даші Астаф’євої ведучою Радіодиктанту національної єдності.

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