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Десять держав Євросоюзу закликали Європейську комісію не допустити участі РФ у Венеційській архітектурній бієнале. На їхню думку, повернення Росії до міжнародного культурного простору може сприяти нормалізації її війни проти України.

Звернення підписали Польща, Австрія, Хорватія, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Литва та Швеція. Країни закликали Єврокомісію докласти додаткових зусиль, щоб запобігти участі Росії у виставці.

«Не повинно бути місця для нормалізації участі Росії в міжнародних спортивних і культурних заходах, доки в Україні не буде досягнуто справедливого й тривалого миру», — йдеться в документі.

Питання обговорюватимуть напередодні зустрічі міністрів культури країн ЄС у четвер, 19 листопада.

Про це пише Rapporteur.

До цього глава МЗС Італії назвав повернення Росії на Венеційську бієнале недалекоглядним.

Агентство ЄС припинило грант Венеційській бієнале через російський павільйон.

Венеційська бієнале оскаржить скасування гранту ЄС через повернення Росії.

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