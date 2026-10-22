Дядя Жора розкрив реальні прибутки артистів від мільйонних переглядів на YouTube

0:00 / 0:00

Шоумен та співак Дядя Жора заявив, що мільйонні перегляди кліпів на платформі YouTube не забезпечують українським виконавцям високих доходів та є лише додатковим бонусом.

За словами артиста, один мільйон переглядів у середньому дає близько 1000 доларів США, однак реальні виплати в Україні є нижчими та залежать від регіону переглядів. Співак підкреслив, що створення музичного контенту вимагає значних фінансових витрат, через що музика в Україні залишається скоріше дорогим захопленням, ніж стабільним джерелом прибутку.

Про це артист розповів в інтерв'ю програмі "Ранок вдома".

Журнал Forbes оприлюднив список знаменитостей, які отримують найбільші доходи після власної смерті. Лідером рейтингу восьмий рік поспіль став Майкл Джексон, лейбл якого Mijac Music та угода з Sony принесли $48 млн.

Як штучний інтелект змінює світову музичну індустрію.

Читай нас у