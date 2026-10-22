Дядя Жора розкрив реальні прибутки артистів від мільйонних переглядів на YouTube
Шоумен та співак Дядя Жора заявив, що мільйонні перегляди кліпів на платформі YouTube не забезпечують українським виконавцям високих доходів та є лише додатковим бонусом.
За словами артиста, один мільйон переглядів у середньому дає близько 1000 доларів США, однак реальні виплати в Україні є нижчими та залежать від регіону переглядів. Співак підкреслив, що створення музичного контенту вимагає значних фінансових витрат, через що музика в Україні залишається скоріше дорогим захопленням, ніж стабільним джерелом прибутку.
Про це артист розповів в інтерв'ю програмі "Ранок вдома".
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