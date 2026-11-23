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13-річний Джордж, 11-річна Шарлотта та 8-річний Луї не ростуть білоручками, попри королівський статус. Принц Вільям і Кейт прагнуть, щоб діти мали максимально звичайне дитинство та вчилися самостійності.

За словами письменника Крістофера Андерсона, який пише книги про британську королівську родину, на кухні їхнього будинку висить графік завдань, який Кейт особисто заповнює.

Діти щоранку самостійно застеляють ліжка, готують сніданок і прибирають за собою. Такий підхід, зокрема, має підготувати Джорджа до навчання в Ітонському коледжі, де від нього очікуватимуть подібних обов’язків.

У Кенсингтонському палаці цю інформацію не підтвердили й не спростували, заявивши, що не коментують книжки.

Джерело: Page Six.

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