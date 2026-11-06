Дивні дива повертаються з новою історією — прем’єра запланована на 2028 рік

Netflix працює над новим серіалом у всесвіті «Дивних див» — приквелом під назвою «Інші світи: Дивні дива». Події розгорнуться у 1950-х роках, задовго до історії, яку глядачі побачили в оригінальному серіалі. Прем’єру нового проєкту запланували на 2028 рік.

Робота над проєктом уже розпочалася, а зйомки планують провести у штаті Нью-Мексико, США. Новий серіал поверне глядачів до Гокінса — вигаданого американського містечка, де відбувалися події оригінальної історії. Але цього разу глядачі побачать його в іншому часовому періоді. Події приквелу розгортатимуться у 1950-х роках, тобто за кілька десятиліть до основної історії «Дивних див».

Це також буде історія, що передуватиме подіям про життя Гокінса у 1959 році. Таким чином, автори хочуть показати раніший період існування містечка та розширити всесвіт серіалу. Поки Netflix не розкриває подробиць сюжету. Невідомо, хто саме стане головними персонажами, які актори зіграють у новому проєкті та з якими загадковими подіями зіткнуться мешканці Гокінса. Тож наразі деталі історії тримають у секреті.

Хто працює над приквелом

Шоуранеркою та сценаристкою нового серіалу стала Кейт Трефрі. До команди також приєднався британський режисер Джо Райт, відомий за фільмами «Гордість і упередження», «Спокута» та «Темні часи». Райт зніме перші три епізоди приквелу та буде одним із його виконавчих продюсерів. Він має досвід роботи з історичними драмами й великими кінопроєктами, а за свою кар'єру отримав, зокрема, премії BAFTA та «Золотий глобус».

До роботи над серіалом також повернулися творці оригінальних «Дивних див» — Метт і Росс Даффери. Серед виконавчих продюсерів будуть Шон Леві від компанії 21 Laps, а також Пол Діхтер, Шеллі Мілз, Андреа Сперлінг і Павліна Хатупіс. Прем’єру «Інших світів: Дивні дива» очікують у 2028 році. Точну дату виходу Netflix поки не оголосив.

Про що розповідають «Дивні дива»

Оригінальний серіал Stranger Things вийшов на Netflix у 2016 році. Він швидко став одним із найпопулярніших проєктів платформи та здобув прихильників у різних країнах. Перші чотири сезони зібрали понад 1,2 мільярда переглядів. Четвертий і п’ятий сезони також увійшли до списку найпопулярніших серіальних сезонів в історії Netflix. Події серіалу починаються у 1983 році в невеликому американському містечку Гокінс, штат Індіана. Одного дня безвісти зникає 12-річний Вілл Баєрс. Його родина та друзі намагаються з'ясувати, що сталося, але пошуки приводять їх до таємниць місцевої державної лабораторії.

Поступово герої дізнаються про існування паралельного виміру, який називають Виворотом. Звідти до звичайного світу проникають небезпечні істоти. Під час пошуків Вілла друзі зустрічають загадкову дівчинку Одинадцять, яка має надприродні здібності. Разом герої намагаються зупинити монстрів, розкрити таємниці лабораторії та зрозуміти, як пов'язані зникнення людей і небезпечний паралельний світ.

Новий приквел не продовжуватиме цю історію безпосередньо, а перенесе глядачів у минуле Гокінса. Завдяки цьому Netflix зможе показати нові події та розширити історію всесвіту, який став одним із найвідоміших серіальних проєктів платформи. Про майбутній серіал Netflix повідомив на своєму офіційному ресурсі Tudum.

Американський актор Ноа Шнапп, всесвітньо відомий за роллю Вілла Байєрса у популярному серіалі «Дивні дива», обрав для офіційного виходу в світ вбрання від українських дизайнерів.

Загальна кількість переглядів серіалу «Дуже дивні справи» перевищила 1,2 мільярда, що зробило його найпопулярнішим шоу в історії стримінгового сервісу Netflix, повідомляє Variety з посиланням на дані Netflix.

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