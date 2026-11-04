Для Дюни 3 побудували 55-тонний космічний корабель замість комп’ютерної графіки

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Для знімань третьої частини «Дюни» команда створила масштабну декорацію космічного корабля вагою 55 тонн.

Його частково закопали в чорний пісок, а сцену знімали під штучним дощем.

Конструкцію облаштували для знімання на 360 градусів — як зовні, так і всередині. Кожні два дні її підіймали краном, а воду відкачували насосами.

Фільм заснований на романі Френка Герберта «Месія Дюни». Події розгортатимуться через 17 років після попередньої частини. Прем’єра у США запланована на 18 грудня 2026 року.

Джерело: Variety

Опублікували фінальний український трейлер науково-фантастичного фільму «Дюна: Частина третя» (Dune: Part Three) — продовження кіноісторії за мотивами романів Френка Герберта. Українська прем’єра стрічки запланована на 17 грудня 2026 року.

Студія Warner Bros. представила перший повноцінний трейлер фантастичного фільму «Дюна: Частина третя», який стане завершенням трилогії режисера Дені Вільньова. В український прокат стрічка вийде 17 грудня.

Стримінгова платформа HBO Max оголосила про вихід серіалу «Дюна: Пророцтво», який стане приквелом до оригінальних фільмів Дені Вільнева.

Друга частина фільму «Дюна» зібрала понад $178 мільйонів у світовому прокаті за перші вихідні.

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