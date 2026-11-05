Для роялті за Sweet Lullaby створили фонд на Соломонових Островах — ABC News Australia

На Соломонових Островах запустили Afunakwa Foundation — фонд, що має допомогти зібрати кошти для родини співачки Афунакви та людей Баегу, які, за даними ABC News, не отримували виплат за використання її голосу в композиції Sweet Lullaby французького гурту Deep Forest. Ініціативу започаткували музичний продюсер із Сіднея Метт Сінгмін разом із Целсусом Таліфілу та онуками співачки.

Афунаква виконала колискову Rorogwela, яку 1969 року в регіоні Баегу провінції Малаїта записав швейцарський етномузиколог Гуго Земп. Запис, призначений для культурних досліджень, увійшов до колекції ЮНЕСКО. Deep Forest знайшов цю збірку в паризькому магазині платівок і використав запис у Sweet Lullaby.

Колискова для сироти

Хранителька колискових Баегу Тереза Тафілі пояснила, що Rorogwela має важливе культурне значення. За її словами, це пісня про старшого сина, який після смерті батьків доглядає молодшого брата чи сестру.

У громаді стверджують, що Афунакву та її родину не питали про дозвіл на використання запису й не виплачували їм винагороди. Донька співачки Елен Касі розповіла, що після запису матері заплатили 2 долари, а нині вона прагне компенсації від її імені. Онук Афунакви Джон Джек заявив, що після перероблення пісня втратила первісне значення.

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Позиції Deep Forest і лейблу

Гуго Земп, який помер у січні у віці 88 років, до кінця життя наполягав, що не давав Deep Forest дозволу на використання запису Афунакви. У листі 1996 року він звинуватив гурт у неправомірному зазначенні його підтримки та привласненні мелодії й голосу співачки.

Учасник Deep Forest Ерік Муке заявив ABC News, що передав продюсерам перелік усіх використаних семплів і записів, а необхідні дозволи, за його словами, мав оформити продюсер Ден Лаксман. Лаксман відповів, що надавав лише студію, а адміністративні питання належали лейблу Celine Music, який більше не існує та нині належить Sony Music у Франції. Sony на запит ABC News не відповіла.

Муке назвав відсутність зазначення Афунакви прикрою та заявив, що готовий співпрацювати з її родиною й обговорювати позитивний внесок. Deep Forest уже додав згадки про Афунакву та Гуго Земпа до версії Sweet Lullaby на YouTube. Фонд сподівається на добровільні пожертви від тих, хто отримав вигоду від використання колискової.

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