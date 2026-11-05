До 10-ї річниці смерті співака Джорджа Майкла у прокат вийшов фільм про його кар’єру

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5 листопада у прокат вийшов документальний фільм «Джордж Майкл: The Faith Tour», присвячений першому сольному світовому турне британського співака Джорджа Майкла. Стрічка містить раніше не оприлюднені архівні кадри виступів музиканта.

Прем’єру фільму приурочили до десятих роковин смерті артиста. Життя легендарного співака обірвалося у віці 53 років.

Про що фільм «Джордж Майкл: The Faith Tour»

Документальна стрічка «Джордж Майкл: The Faith Tour» повертає глядачів до одного з важливих етапів музичної кар'єри Джорджа Майкла його першого сольного світового турне. Фільм створили Девід Остін та Енді Мораган, які за життя артиста працювали з ним та товаришували. Енді Мораган створив відеокліпи на його легендарні хіти Faith, Careless Whisper і Last Christmas. Девіда Остіна пов'язували з артистом не лише творчі проєкти, а й багаторічна дружба.

Автори створили стрічку з архівних матеріалів паризьких концертів співака 1988 року. Ці відеозаписи раніше не публікувалися роками залишалися в архівах.

Подробиці прем'єри

Поява фільму збігається з виходом однойменного концертного альбому. Його реліз запланований на 6 листопада. До збірки від Sony Music Entertainment потрапили 18 записів із концертів Джорджа Майкла в Парижі, які досі не виходили офіційно. Шанувальники зможуть придбати альбом на CD, вінілі або в розширеному колекційному виданні, яке міститиме три платівки, два компакт-диски та фотокнигу на 136 сторінок з архівними фотографіями.

Випуск фільму й альбому також приурочений до десятих роковин смерті виконавця. Джордж Майкл помер 25 грудня 2016 року у віці 53 років. За час музичної кар'єри він реалізував понад 100 млн записів у різних країнах світу, двічі ставав лауреатом премії «Греммі», а його композиції посіли особливе місце в історії попмузики.

Зокрема, до фільму увійшли записи двох концертів Джорджа Майкла, які відбулися 30 та 31 травня 1988 року в паризькому палаці спорту Palais Omnisports de Paris-Bercy. Концерти зірки знімали одночасно на 14 камер на професійну 35-міліметрову кіноплівку. Попри це повноцінну концертну стрічку цих шоу так і не випустили, а матеріали зберігалися в архівах майже 40 років.

Однак оригінальні плівки відреставрували, зображення адаптували до сучасних кіноекранів, а звук заново звели та обробили. Тож фільм покажуть в унікальному форматі IMAX.



Перед основною концертною частиною глядачам покажуть короткометражний фільм Finding Faith, режисеркою якого стала донька легендарного музиканта Пола Маккартні, британська фотографка та кінорежисерка Мері Маккартні. Вона використала раніше неопубліковані аудіозаписи інтерв'ю Джорджа Майкла, в яких він розповідає про період створення альбому Faith у 1986–1988 роках. Також до короткометражки увійшли невідомі раніше фотографії співака, зроблені американським фотографом Гербом Рітцом, та закулісні кадри зі зйомок кліпу Faith. undefined Феномен британської поп-музики Джордж Майкл Джордж Майкл, справжнє ім'я якого Георгіос Кіріакос Панайоту, народився 25 червня 1963 року в Лондоні. Музикою майбутній артист захопився ще в юні роки. У школі він познайомився з Ендрю Ріджлі, з яким згодом створив гурт Wham!, що швидко здобув популярність завдяки пісням Wake Me Up Before You Go-Go, Last Christmas, Everything She Wants, Club Tropicana та іншим. У 1986 році гурт припинив існування, після чого Джордж Майкл почав сольну кар'єру. Уже наступного року він випустив дебютний альбом Faith, який став одним із найуспішніших у його кар'єрі. До платівки увійшли композиції Faith, Father Figure, One More Try та I Want Your Sex. Серед інших відомих сольних хітів виконавця Careless Whisper, Freedom! '90, Fastlove, Jesus to a Child, Outside та Praying for Time. Загалом за майже 40 років музичної кар'єри співак продав понад 100 млн записів своїх пісень та здобув дві премії «Греммі». Концерт Джорджа Майкла у Києві 9 липня 2007 року Джордж Майкл дав концерт у Києві на арені НСК «Олімпійський». Проте аншлагу зірці зібрати не вдалося. Тоді у столиці звучали такі хіти Джорджа Майкла, як First Love, Shoot The Dog та інші. Для шоу співака підготували 30-метрову сцену з п'ятьма плазмовими екранами, які транслювали його виступ та уривки із кліпів. Ба більше, співак подорожував із власним кухарем, тому за лаштунками для нього облаштували окрему кухню. До Києва артист також привіз власну гримерку. Особисте життя Джорджа Майкла Джордж Майкл був геєм. Уперше публічно він підтвердив свою сексуальну орієнтацію у 1998 році після арешту в Лос-Анджелесі. Водночас батькам співак зізнався ще у 1993 році наступного дня після смерті свого першого кохання, бразильського дизайнера Анселмо Фелеппи. З Анселмо Фелеппою співак познайомився у 1991 році. Вони були разом близько двох років, однак у 1993-му чоловік помер від СНІДу. Майкл важко переживав втрату. Згодом він присвятив коханому пісні Jesus to a Child та You Have Been Loved. У 1996 році співак познайомився з американським бізнесменом Кенні Госсом. Їхні стосунки тривали близько 13 років. Після розриву з Госсом партнером Джорджа Майкла став австралійський перукар Фаді Фаваз, із яким артист був у стосунках до своєї смерті у 2016 році. Співак ніколи не був одружений і не мав дітей. Однак найближчими людьми в його житті були сестри Йода та Мелані, яка супроводжувала його під час гастролей та була ближчою за всіх у родині. Причина смерті Джорджа Майкла Співак помер 25 грудня 2016 року у власному будинку в графстві Оксфордшир. Йому було 53 роки. Тіло артиста знайшов його партнер Фаді Фаваз. Спочатку обставини смерті не розкривали, а перший розтин не дав остаточної відповіді. Лише в березні 2017 року коронер оприлюднив висновок, Джордж Майкл помер природною смертю внаслідок дилатаційної кардіоміопатії з міокардитом, а також мав жирову хворобу печінки. Спадок Джорджа Майкла На момент смерті статки Джорджа Майкла оцінювали приблизно у 97,6 млн фунтів стерлінгів. Більша частина спадщини за заповітом дісталася його сестрам Мелані та Йоді. Частину майна також отримали батько музиканта Кіріакос Панайоту, близькі друзі та люди, які працювали з ним. Натомість його колишній партнер Кенні Госс, як і Фаді Фаваз у заповіті не були вказані. Відео: опубліковано перший посмертний сингл Джорджа Майкла

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