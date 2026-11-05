До 10-ї річниці смерті співака Джорджа Майкла у прокат вийшов фільм про його кар’єру

5 листопада у прокат вийшов документальний фільм «Джордж Майкл: The Faith Tour», присвячений першому сольному світовому турне британського співака Джорджа Майкла. Стрічка містить раніше не оприлюднені архівні кадри виступів музиканта.
Прем’єру фільму приурочили до десятих роковин смерті артиста. Життя легендарного співака обірвалося у віці 53 років.
Про що фільм «Джордж Майкл: The Faith Tour»
Документальна стрічка «Джордж Майкл: The Faith Tour» повертає глядачів до одного з важливих етапів музичної кар'єри Джорджа Майкла його першого сольного світового турне. Фільм створили Девід Остін та Енді Мораган, які за життя артиста працювали з ним та товаришували. Енді Мораган створив відеокліпи на його легендарні хіти Faith, Careless Whisper і Last Christmas. Девіда Остіна пов'язували з артистом не лише творчі проєкти, а й багаторічна дружба.
Автори створили стрічку з архівних матеріалів паризьких концертів співака 1988 року. Ці відеозаписи раніше не публікувалися роками залишалися в архівах.
Подробиці прем'єри
Поява фільму збігається з виходом однойменного концертного альбому. Його реліз запланований на 6 листопада. До збірки від Sony Music Entertainment потрапили 18 записів із концертів Джорджа Майкла в Парижі, які досі не виходили офіційно. Шанувальники зможуть придбати альбом на CD, вінілі або в розширеному колекційному виданні, яке міститиме три платівки, два компакт-диски та фотокнигу на 136 сторінок з архівними фотографіями.
Випуск фільму й альбому також приурочений до десятих роковин смерті виконавця. Джордж Майкл помер 25 грудня 2016 року у віці 53 років. За час музичної кар'єри він реалізував понад 100 млн записів у різних країнах світу, двічі ставав лауреатом премії «Греммі», а його композиції посіли особливе місце в історії попмузики.
Зокрема, до фільму увійшли записи двох концертів Джорджа Майкла, які відбулися 30 та 31 травня 1988 року в паризькому палаці спорту Palais Omnisports de Paris-Bercy. Концерти зірки знімали одночасно на 14 камер на професійну 35-міліметрову кіноплівку. Попри це повноцінну концертну стрічку цих шоу так і не випустили, а матеріали зберігалися в архівах майже 40 років.
Однак оригінальні плівки відреставрували, зображення адаптували до сучасних кіноекранів, а звук заново звели та обробили. Тож фільм покажуть в унікальному форматі IMAX.