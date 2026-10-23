До Одещини з Туреччини прилетіли 85 молодих рожевих фламінго

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До національного природного парку «Тузлівські лимани» прилетіла зграя з 85 молодих рожевих фламінго. Птахи прибули з турецького озера Туз у середині жовтня.

За даними нацпарку, у 2026 році на озері Туз народилися близько 12 800 пташенят фламінго — це найвищий показник за останні п’ять років. Міграція молодих птахів розпочалася наприкінці літа.

У нацпарку припускають, що шлях до українського узбережжя фламінго могли показати дорослі птахи, які раніше вже відвідували Тузлівські лимани.

Через війну рожеві фламінго останніми роками не могли успішно розмножуватися на Одещині. Винятком став 2023 рік, коли тут з’явилося близько 200 пташенят.

Джерело: Національний природний парк «Тузлівські лимани».

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