До Вілянова повернули графіку, ймовірно створену в XIX столітті — RMF24

До Музею палацу короля Яна III у Вілянові, Польща, після майже 80 років повернули графіку «Дама з віялом», що зникла під час Другої світової війни. Роботу безумовно передало музею німецьке подружжя, яке було її попереднім володільцем, повідомляє RMF24.

Датування та музейний облік

Графіка також відома під назвою «Дама, що стоїть у білій сукні з віялом у руці». За інформацією мазовецького воєводського консерватора пам’яток Марціна Давидовича, вона, ймовірно, походить із XIX століття. Це олійний друк із вручну домальованими елементами, виконаний на папері та наклеєний на полотно.

Уперше роботу зафіксували у віляновському «Інвентарі картин» 1877 року, а згодом — у каталозі 1895 року. В обох документах вона мала інвентарний номер 775.

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Повернення до музейної колекції

За словами Давидовича, графіку, як і більшість майна віляновської резиденції, ймовірно, вивезли восени 1944 року під час операції, яку проводив німецький комісар Альфред Шелленберг.

На звороті твору збереглися оригінальні віляновські позначки: наліпка зі старим інвентарним номером і штамп «GALERYA OBRAZÓW W WILLANOWIE». Графіку внесли до реєстру пам’яток. Її можна побачити в Кордеґарді на виставці «Втрачене/Повернуте».

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