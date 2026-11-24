Документальний фільм британського телеканалу Sky News «24 hours in Ukraine’s “kill zone”» («24 години в українській кілзоні») отримав міжнародну премію Emmy. Стрічка розповідає про одну добу на передовій разом з українськими військовими та показує, як бійці рятують поранених побратимів. Про перемогу повідомили 24 листопада 2026 року учасники знімальної команди.

Про перемогу повідомив український журналіст і продюсер стрічки Азад Сафаров. Він опублікував допис у Facebook і поділився радісною новиною: «Не знаю, як вам це сказати. Бо самому аж страшно. Поки ви спали, ми виграли. Документальний фільм про українських воїнів отримав міжнародну премію Emmy!»

За словами Сафарова, стрічка була єдиною роботою про Україну серед цьогорічних номінантів. Він також зазначив, що для нього важливо не лише саме визнання, а й те, що завдяки перемозі про українських військових говоритимуть американські медіа. Окремо продюсер зрадів, що кореспондент Sky News Джон Спаркс згадав український батальйон у промові під час вручення нагороди.

Про що розповідає фільм

Знімальна група працювала над стрічкою в жовтні 2025 року. Журналісти Sky News провели 24 години на східному фронті разом із бійцями батальйону «Сила Свободи» 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України. У фільмі показали, як українські військові працюють під постійною загрозою атак дронів. Позиції українських та російських сил розділяли лише близько 200 метрів. Безпілотники з вибухівкою полювали на бійців, а кожне переміщення могло становити смертельну небезпеку.

Одна з центральних історій стрічки — операція з порятунку поранених військових. Вона тривала шість годин. Знімальна група стала свідком того, як українські бійці намагалися евакуювати побратимів навіть у надзвичайно складних умовах. До операції долучився також один російський військовополонений. Сафаров наголосив, що фільм показує готовність українських військових не залишати своїх побратимів і боротися за їхнє життя навіть у найскладніших ситуаціях. За його словами, саме цю сторону війни команда хотіла донести до міжнародної аудиторії.

Подяка українським військовим

Після оголошення перемоги Азад Сафаров подякував бійцям батальйону «Сила Свободи», які допомогли журналістам під час роботи на передовій. Окремо він згадав начальника штабу батальйону Миколу Гриценка та колишнього командира підрозділу, ім’я якого з міркувань безпеки не розголошують.

Також продюсер подякував пресслужбі Національної гвардії України та її представнику Руслану Музичуку за допомогу в підготовці матеріалу. За словами Сафарова, фільм уже зібрав понад два мільйони переглядів на YouTube. Тепер завдяки міжнародній премії його побачить ще ширша аудиторія.

Що таке International Emmy Awards

International Emmy Awards — міжнародна телевізійна премія, якою відзначають програми та проєкти, створені за межами США. Церемонія нагородження відбувається щороку в Нью-Йорку. У 2026 році це була вже 54-та церемонія. Українська стрічка перемогла в категорії «Новини». Для команди Sky News це визнання роботи журналістів, які показали міжнародній аудиторії реалії війни на українському фронті. Подивитися документальний фільм «24 Hours in the Kill Zone» можна на YouTube за

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Стрічку, створену понад 60 років тому, випустили у форматі 4K UHD та на Blu-ray з новими англійськими субтитрами. Вступ до спеціального видання записав американський режисер Мартін Скорсезе.

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