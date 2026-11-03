Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта офіційно відмовилася від прізвища батька

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18-річна Вів’єн, молодша донька колишнього подружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, офіційно змінила прізвище. Відтепер дівчина носитиме ім’я Вів’єн Маршелін Джолі замість Вів’єн Маршелін Джолі-Пітт.

Судове слухання щодо зміни прізвища відбулося 2 листопада. Ця дата була останнім днем, коли зацікавлені особи могли подати заперечення проти такого рішення.

Оскільки ніхто не виступив проти зміни прізвища, суд задовольнив прохання Вів’єн і дозволив їй офіційно відмовитися від прізвища Пітт.

Раніше від прізвища Пітта офіційно відмовилися старші сестри Вів’єн — 21-річна Захара та 20-річна Шайло. Також це зробив найстарший син акторів, 25-річний Меддокс.

Таким чином, прізвище Джолі-Пітт наразі залишилося лише у двох дітей колишнього подружжя — 22-річного Пакса та 18-річного Нокса.

Водночас, за даними InStyle, молодший із синів уже в червні закінчив школу, а в його дипломі було зазначене прізвище лише матері — Джолі.

Отже, Вів’єн стала ще однією дитиною Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, яка юридично відмовилася від подвійного прізвища на користь материного.

Про це повідомляє Daily Mail.

До цього прийомна донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Захара офіційно відмовилася від прізвища свого знаменитого батька.

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