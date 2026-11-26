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11-річна Кая-Євдокія, донька Володимира Кличка та акторки Гайден Панеттьєрі, може отримати всю спадщину матері, яка оцінюється у $6,25 млн.

Американська акторка померла 16 серпня цього року. Причиною смерті назвали токсичний вплив фентанілу. За даними People, Панеттьєрі не залишила заповіту, а її єдиною спадкоємицею вважається донька.

Згідно із судовими документами, загальна спадщина оцінюється у $6,25 млн. З них близько $5,1 млн становить особисте майно акторки, а ще понад $1 млн — нерухомість.

Володимир Кличко нині самостійно виховує доньку та прагне, щоб їй передали всі кошти покійної матері. У жовтні боксер отримав тимчасову опіку над майном Панеттьєрі до повноліття Каї-Євдокії.

Джерело: People.

Раніше Володимир Кличко подав клопотання щодо спадщини Гайден Панеттьєрі.

Статки американської актриси Гейден Панеттьєрі на момент її смерті оцінювали приблизно у $6 млн. Значну частину коштів вона заробила за роки роботи в рекламі, на телебаченні та в кіно.

За даними коронера округу Грінвілл, смерть акторки була випадковою. Результати розтину показали, що Гейден Панеттьєр померла внаслідок токсичного впливу фентанілу, Ксанаксу та кількох інших медичних препаратів.

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