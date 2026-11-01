Дослідники з Університету Kyung Hee в Південній Кореї припустили, що Вінсент ван Гог міг спостерігати небесний пейзаж, який надихнув його на «Зоряну ніч», наприкінці липня 1889 року. Як повідомляє RMF24, аналіз поєднав астрономічні дані, метеорологічні записи, біокліматичні умови регіону та листування художника.

«Зоряну ніч» ван Гог написав 1889 року під час перебування в психіатричній лікарні в Сен-Ремі-де-Провансі на півдні Франції. На полотні зображені нічне небо, серп Місяця, яскрава Венера, селище та кипариси. Історики мистецтва й астрономи понад століття обговорювали, чи є небесний пейзаж на картині переважно вигаданим, чи він відображає реальні спостереження художника.

Поєднання астрономії та листів

Команда розглянула широкий проміжок часу, коли Місяць і Венера могли бути одночасно видимими над Сен-Ремі-де-Провансом. Дослідники також зіставили картину зі створеним ван Гогом ескізом того самого краєвиду. За результатами аналізу, близько світанку 22 липня 1889 року на небі можна було побачити спадний серп Місяця, яскраву Венеру та зоряне скупчення Гіади.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Геометрія розташування небесних тіл, погодні відомості та листи художника, за висновками авторів роботи, вказують на цей період як на ймовірний час появи натхнення для полотна. Водночас вони наголосили, що не можуть точно встановити, чи була картина написана саме 22 липня: ван Гог міг спиратися на враження від кількох ночей.

Обмеження дослідження

Результати опублікували у журналі Scientific Reports. Вони ставлять під сумнів датування картини червнем 1889 року. Перед аналізом методику випробували на роботах Адама Ельсгаймера, Жана-Франсуа Мілле та двох нічних полотнах ван Гога 1888 року, для яких місце створення було відоме.

Автори зазначили, що застосований метод не визначає точний початок роботи над полотном і не показує, чи змінював художник композицію пізніше. Статистичний метод зіставлення форм, відомий як метод Прокруста, сам по собі не є остаточним доказом. «Зоряна ніч» нині зберігається в Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку.

Читай нас у