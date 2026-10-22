Дослідники пов’язали небо на картині ван Гога з липнем 1889 року — France 24

Південнокорейська група дослідників припустила, що небесний сюжет картини Вінсента ван Гога «Зоряна ніч» відповідає передсвітанковому небу над французьким Сен-Ремі-де-Провансом приблизно 22 липня 1889 року. Це на місяць пізніше за традиційне датування полотна червнем 1889-го, повідомляє France 24.

Астрономічні орієнтири

Автори роботи, опублікованої в журналі Scientific Reports, зіставили деталі полотна з астрономічними даними та погодними умовами того періоду. За їхніми висновками, близько 22 липня 1889 року перед світанком форма Місяця була схожою на тонкий серп, зображений художником. На сході також піднімалися зоряне скупчення Гіади в сузір’ї Тельця та Венера.

Команду очолив Ілайджа Чонхьон Кім — керівник сеульського виробника телескопів і докторант Університету Кьонхі. Він зазначив, що джерелом натхнення могли бути також кілька днів до або після цієї дати. Кім двічі відвідував Францію у 2019 році — в середині червня та приблизно 22 липня — і встановив, що яскраві зорі піднімалися в передсвітанковому небі в липні, на відміну від червня.

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Не остаточна відповідь

Мистецтвознавці давно датували картину червнем 1889 року — періодом невдовзі після того, як ван Гог оселився в притулку. Водночас фізик Хосе Луїс Арагон з Національного автономного університету Мексики, який не брав участі в дослідженні, назвав липневу дату цікавою гіпотезою, але не остаточно встановленою відповіддю.

Арагон звернув увагу, що художник працював у студії, використовуючи начерки та пам’ять, тому небо на полотні могло бути поєднанням спостережень у різні ночі. Водночас, на його думку, дослідження переконливо свідчить, що ван Гог дуже уважно спостерігав за реальним небом. Нині «Зоряна ніч» зберігається в Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку.

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