Дослідники визнали Шекспіра головним автором п’єси Едуард III — The Guardian

Дослідники дійшли висновку, що Вільям Шекспір був головним автором історичної п’єси «Едуард III», над якою також працював його сучасник Крістофер Марлоу. Комп’ютерний лінгвістичний аналіз тексту вказує на співпрацю двох драматургів, повідомляє The Guardian.

Аналіз авторства п’єси

«Едуард III» анонімно видали 1596 року. Раніше дослідники припускали, що Шекспір написав щонайменше кілька сцен. Співавтор нового дослідження Рорі Локнейн заявив, що комп’ютерний аналіз дає підстави вважати Шекспіра головним автором без обґрунтованих сумнівів.

Локнейн, дослідник ранньомодерної доби Університету Кента та генеральний редактор Oxford Marlowe editorial project, працював разом із професором ренесансної літератури й текстології Університету Лідса Бреттом Ґрейтлі-Гіршем. Вони порівнювали мовні особливості «Едуарда III» з достовірно встановленими творами десяти драматургів, які працювали наприкінці 1580-х — у середині 1590-х років.

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Розподіл сегментів

В одному з тестів 23 сегменти п’єси, тобто більшу її частину, класифікували як написані Шекспіром. Ще дев’ять сегментів віднесли до Марлоу, автора «Доктора Фауста». Дослідники не приписували окремі рядки конкретному авторові, а аналізували сукупність мовних рис і поширеність слів-маркерів.

Серед таких маркерів названо слово martial, яке часто трапляється у п’єсах Марлоу та є нетиповим для творів інших драматургів. Аналіз також пов’язує із Шекспіром промову на початку 13-ї сцени, де французький табір лякає раптове потемніння неба, а з Марлоу — промову з фінальної сцени.

«Едуард III» не увійшов до Першого фоліо Шекспіра 1623 року. Локнейн редагував текст для видання New Oxford Shakespeare: Complete Works 2016 року, визнаючи тоді ймовірне авторство Шекспіра лише для кількох сцен. Нове дослідження планують опублікувати в журналі Shakespeare Quarterly пізніше цього року.

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