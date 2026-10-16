Дружина Алека Болдвіна вразила образом на благодійному вечорі в Нью-Йорку

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Гіларія Болдвін, дружина американського актора Алека Болдвіна та мати сімох дітей, відвідала благодійний гала-вечір DKMS Gala 2026 у Нью-Йорку.

Для виходу у світ вона обрала довгу темну сукню з глибоким V-подібним декольте та яскравим червоним квітковим візерунком.

Напівпрозорі мереживні рукави й пишна спідниця доповнили вечірній образ.

Гіларія завершила образ лаконічними прикрасами, темним манікюром і макіяжем з акцентом на очах. Волосся вона залишила розпущеним, уклавши його м’якими хвилями.

DKMS Gala — щорічний благодійний захід міжнародної організації DKMS, яка допомагає пацієнтам із раком крові знаходити донорів стовбурових клітин. Подія об’єднує знаменитостей і благодійників для збору коштів та привернення уваги до донорства.

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