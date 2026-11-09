Дружина Юрія Ткача влаштувала йому танцювальне привітання просто в авто

Український шоумен Юрій Ткач 9 листопада відзначає 43-річчя. Його дружина Вікторія вирішила привітати чоловіка незвично — влаштувала справжню мінідискотеку просто під час спільної поїздки автомобілем.

Замість традиційного привітання вдома чи в ресторані подружжя влаштувало танці просто на дорозі. Юрій був за кермом, а Вікторія сиділа поруч і підспівувала улюбленій композиції «Поцілую тебе». Музика лунала на повну гучність, а дружина шоумена не приховувала радості й вигукувала слова привітання у відчинене вікно. До святкової атмосфери долучився і сам іменинник. Попри те, що Юрій керував автомобілем, подружжя разом підтанцьовувало під музику. Вікторія співала, усміхалася та емоційно зверталася до чоловіка. Так звичайна спільна поїздка перетворилася на невелике святкування просто в автомобілі.

Відео з поїздки Вікторія опублікувала на своїй сторінці в Instagram. До нього вона додала зворушливе привітання, у якому зізналася чоловікові в коханні. «Як я сильно тебе люблю! От так і назавжди. Мій Юрій, з твоїм новим роком! Завжди поруч, твоя», — написала вона.

Юрій та Вікторія Ткач одружені з 2014 року. Разом вони виховують доньку Лізу. Подружжя час від часу ділиться сімейними моментами в соціальних мережах, а Вікторія нерідко публікує спільні фото та відео з чоловіком. Цього разу вона вирішила зробити акцент не на подарунках чи святковому застіллі, а на веселому моменті удвох. Святковими кадрами вона поділилася в Instagram.

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