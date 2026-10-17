Дружина Кирила Буданова закінчила Школу стратегічного архітектора

Дружина Кирила Буданова Маріанна отримала диплом випускниці десятого набору Школи стратегічного архітектора Києво-Могилянської бізнес-школи (kmbs). На церемонії вручення дипломів були присутні керівник Офісу президента Кирило Буданов і посол Швеції в Україні Мартін Оберг.

Під час заходу до випускників звернулася керівна партнерка Могилянської стратегічної агенції та заступниця декана kmbs Гелена Саврук. Вона наголосила, що стратегічне мислення — це не лише про створення ефективних систем, а й про те, яким буде життя людей у цих системах. «Архітектор створює не просто систему, яка працює. Він створює світ, у якому людям має хотітися жити», — сказала Саврук.

Вона також закликала випускників не боятися сміливих ідей та шукати рішення, які на перший погляд можуть здаватися незвичними. «Нам потрібні неправильні рішення. Зухвалі, несподівані, на перший погляд нелогічні. Не тому, що в них немає логіки. А тому, що вони змінюють самі умови: хто з ким об’єднується, що стає можливим, хто визначає правила», — зазначила Гелена Саврук.

Хто ще завершив навчання

Разом із Маріанною Будановою програму успішно завершили й інші учасники. Серед них — народна депутатка Соломія Бобровська, дипломат Олександр Карасевич, Олексій Мороз і Наталія Дмитренко. До випускників також звернувся президент Національного університету «Києво-Могилянська академія» Сергій Квіт. Він побажав їм застосовувати отримані знання для розвитку власних проєктів, організацій та країни загалом. «Бажаю бути стратегічними архітекторами ваших ідей, ваших проєктів, ваших організацій, бути архітекторами майбутнього України без перебільшення і також архітекторами світу», — сказав Квіт.

Окремо він відзначив роль культури та гуманітарної освіти. За його словами, вони допомагають краще розуміти суспільство й усвідомлювати, як управлінські рішення впливають на життя людей.

Чого навчають у Школі стратегічного архітектора

Школа стратегічного архітектора Києво-Могилянської бізнес-школи об’єднує людей, які працюють у державному управлінні, бізнесі та інших важливих для суспільства сферах. Програма орієнтована на пошук нових підходів до розвитку України та формування стратегічного бачення майбутнього. Її підтримують уряди Великої Британії та Канади, а також посольства Японії, Німеччини, Швеції та Франції.

Маріанна Буданова працює завідувачкою кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ. Вона має звання капітанки поліції та ступінь докторки філософії з психології. Цікаво, що навчання за цією програмою раніше завершив і її чоловік Кирило Буданов. У 2024 році він, тоді керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, також закінчив курс «Стратегічна архітектура». Про це повідомляється на сторінці kmbs в Instagram.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов здійснив непублічний візит до Болгарії, де провів зустріч із прем’єр-міністром Руменом Радевим. Поїздка відбулася конфіденційно з міркувань безпеки, однак після її розголосу частина болгарських політиків зажадала пояснити мету приїзду.