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63-річна Ніта Амбані, дружина індійського мільярдера Мукеша Амбані, продемонструвала розкішне традиційне сарі, створене вручну з натурального шовку та ниток справжнього золота й срібла.

Для заходу в Мумбаї вона обрала рожеве сарі канчипурам із сріблястим візерунком у клітинку та традиційними мотивами. Над його створенням майстер Раджеш Ша працював близько чотирьох місяців.

У тканину вплетені орнаменти рудракші та павича, характерні для традиційного індійського ткацтва. Образ доповнили срібляста блуза, багаторядне намисто в стилі Раджастхану, діамантові сережки, каблучка та рожеві браслети.

Ніта Амбані відома колекцією традиційного індійського одягу, через яку популяризує національні текстильні традиції та привертає увагу до майстрів ручної роботи.

Джерело: Vogue

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