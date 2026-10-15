Дружина Віктора Павліка розповіла про стан артиста після ускладнень стоматологічної операції

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Український співак Віктор Павлік, у якого виникли ускладнення після стоматологічної операції, йде на поправку. Кровотечу вдалося зупинити, а лікарі наклали артисту шви. Про його стан повідомила дружина, блогерка Катерина Павлік, раніше відома як Репяхова.

«Франковичу наклали шви, все добре, він почувається добре. Тільки гематоми сильні. Київська міська клінічна лікарня №1 — чудова лікарня з професійними лікарями! Нам оперативно надали кваліфіковану медичну допомогу», — написала дружина артиста.

Водночас блогерка зізналася, що досі перебуває в шоці через те, що сталося.

Раніше Катерина Павлік повідомила, що після стоматологічного втручання у співака виникли серйозні ускладнення. За її словами, лікарі, які проводили операцію, не уточнили важливих відомостей про стан здоров’я пацієнта.

Зокрема, блогерка заявила, що медики не врахували, що Віктор Павлік має штучний клапан серця та довічно приймає препарат, який впливає на згортання крові.

У зв’язку з цим Катерина порушила питання про те, яку інформацію лікарі мають збирати перед хірургічним втручанням і хто відповідає за з’ясування анамнезу пацієнта.

«Питання до лікарів, особливо до стоматологів-хірургів. Чи повинен лікар перед хірургічним втручанням зібрати анамнез пацієнта? Зокрема, чи повинен він запитати про попередні операції, хронічні захворювання та препарати, які пацієнт приймає постійно? Чи є це обов’язковою частиною передопераційної підготовки, чи відповідальність за надання цієї інформації лежить виключно на пацієнті?» — поцікавилася блогерка.

Наразі, за словами Катерини Павлік, стан артиста покращився: кровотечу зупинили, а необхідну медичну допомогу надали. Водночас дружина співака продовжує переживати через пережите та ставить запитання щодо обставин, які передували ускладненням.

В Instagram вона розповіла, що наразі співак почувається добре, однак у нього залишилися сильні гематоми. Катерина також подякувала медикам Київської міської клінічної лікарні № 1 за оперативну допомогу.

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