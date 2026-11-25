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Українські документальні стрічки «Сліди» (Traces) та «Останнє повідомлення» (The Last Message) увійшли до списків фільмів, допущених Американською академією кінематографічних мистецтв і наук до розгляду на 99-ту премію «Оскар».

Стрічка «Сліди», яку Український Оскарівський комітет обрав для представлення України, потрапила до переліків одразу у двох категоріях — «Міжнародний повнометражний фільм» та «Повнометражний документальний фільм», тоді як «Останнє повідомлення» допустили до розгляду в документальній категорії.

Загалом у категорії «Міжнародний повнометражний фільм» до розгляду прийняли рекордні 104 стрічки, а в категорії «Повнометражний документальний фільм» — 190 робіт. Попереднє голосування триватиме з 7 до 11 грудня, а офіційні шортлисти по 15 фільмів у кожній із цих номінацій Американська кіноакадемія оголосить 15 грудня.

Про це Українська кіноакадемія повідомляє у Фейсбуці.

До списку потенційних претендентів на премію «Оскар»-2027 увійшли фільми за участю Тома Круза, Зендеї, Роберта Паттінсона, Тома Голланда та інших зірок Голлівуду. Серед можливих фаворитів — масштабні фантастичні стрічки, драми, комедії та трилери.

Швейцарія висунула документальний фільм Who Is Still Alive режисера Ніколя Вадімоффа на премію «Оскар» у категорії найкращого міжнародного повнометражного фільму. У стрічці дев’ятеро палестинців розповідають про пережите під час війни в Газі та про життя, яке залишили позаду.

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