Джастін Трюдо показав рідкісне сімейне фото та привітав сина з днем народження

54-річний Джастін Трюдо поділився сімейними фотографіями в Instagram з нагоди дня народження старшого сина Ксав’є. Хлопцеві виповнилося 19 років. На одному зі знімків батько й син позують разом для селфі. До допису політик також додав архівне фото зі своїм батьком, колишнім прем’єр-міністром Канади П’єром Еліотом Трюдо. На світлині вони разом відпочивають на човні.

Трюдо зізнався, що любов до активного відпочинку на природі передалася в їхній родині з покоління в покоління. Зокрема, він згадав про спільне захоплення пробіжками просто неба. «Любов до пробіжок просто неба — це в нас сімейне. Щасливого дня народження, Ксав’є! Я так пишаюся тобою і тим, яким чудовим чоловіком ти стаєш», — написав політик.

Для Трюдо це не лише привід привітати сина, а й нагода поділитися теплими родинними спогадами. В архівному кадрі він показав себе поруч із батьком, який також народився цього дня. П’єр Еліот Трюдо був прем’єр-міністром Канади у 1968–1979 та 1980–1984 роках. Він помер у вересні 2000 року. Джастін згадав про батька в тому самому дописі, додавши коротке привітання: «І, як завжди, з днем народження, Тату».

Таким чином, у публікації політик поєднав привітання сина з пам’яттю про власного батька. Дві світлини показують різні покоління родини Трюдо та нагадують про сімейні традиції, які Джастін передає своїм дітям.