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Голлівудська акторка Джессіка Альба має виплатити колишньому чоловікові, продюсеру Кешу Воррену, ще 577 481 долар у межах фінансового врегулювання їхнього розлучення. Це додаткова сума до трьох мільйонів доларів, які зірка вже мала передати ексчоловікові.

За інформацією видання, Кешу Воррену присудили 577 481 долар із пенсійного рахунку 45-річної акторки, відкритого в межах програми HonorBar Inc. Profit Sharing Plan. Водночас решта коштів на рахунку залишиться у власності Джессіки Альби.

Колишній чоловік акторки зможе самостійно обрати, як розпорядитися присудженою сумою: отримати її одноразовою виплатою або перевести на індивідуальний пенсійний рахунок чи до іншого пенсійного плану. Другий варіант дасть змогу уникнути утримання 20% податку під час виплати коштів.

Крім того, протягом наступного року Воррен матиме право письмово запросити виписки з рахунку. У такому разі Альба буде зобов’язана надати документи протягом десяти днів.

Джессіка Альба та Кеш Воррен офіційно завершили розлучення в лютому 2026 року. Однак фінансові питання між колишнім подружжям досі залишаються предметом домовленостей.

Раніше акторку вже зобов’язали виплатити ексчоловікові три мільйони доларів, щоб урівноважити розподіл спільного майна.

Також колишнє подружжя порівну розділило частки в різних компаніях, акції The Honest Company та залишкові виплати за проєктами, створеними під час шлюбу.

Таким чином, навіть після офіційного завершення шлюбу Альба та Воррен продовжують врегульовувати складні фінансові питання.

Нагадаємо, Джессіка Альба та Кеш Воррен одружилися у 2008 році. За час шлюбу в них народилося троє дітей.

Про це повідомляє TMZ із посиланням на судові документи.

Нещодавно 45-річна акторка Джессіка Альба, відома за фільмами «Фантастична четвірка» та «Місто гріхів», відвідала показ жіночої колекції Zimmermann сезону весна-літо 2027 року. Захід відбувся в межах Паризького тижня моди.

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