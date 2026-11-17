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Американський актор Джон Траволта, який шість років тому втратив дружину Келлі Престон, зізнався, що відкритий до нового кохання.

72-річний артист розповів, що після смерті дружини зосередився на вихованні дітей — сина Бенджаміна та доньки Елли. Він прагнув допомогти їм пережити втрату матері та повернути відчуття стабільності.

«Коли один із батьків іде, ти стаєш і матір’ю, і батьком. Я дуже це відчув, але поступово ми впоралися», — поділився Траволта.

За словами актора, з кожним роком діти почуваються краще, а сама родина поступово відновилася після пережитого.

Джерело: Daily Mail

Американський актор Джон Траволта пригадав, що отримав роль у культовому фільмі Квентіна Тарантіно «Кримінальне чтиво» без кастингу чи прослуховувань.

Репер 50 Cent опублікував відео, на якому актор Джон Траволта танцює під його пісню. «Тусую з Джоном Траволтою. Я клянусь, я приїхав сюди тільки заради нього», — написав 50 Cent.

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