Джонні Депп уперше за вісім років з'явиться на великих екранах у ролі Скруджа

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12 листопада 2026 року в український прокат виходить готичне фентезі «Скрудж і духи Різдва» (Ebenezer) з Джонні Деппом у головній ролі. Стрічка є новою інтерпретацією класичного твору Чарльза Діккенса «Різдвяна пісня» та стане першою появою відомого актора на великих екранах за останні вісім років.

Фільм розповідає історію Скруджа в незвичному готичному переосмисленні різдвяної класики. Очікуване повернення Деппа до великого кіно вже привернуло увагу шанувальників актора.

Про що фільм

В цілому основний сюжет фільму не надто відрізняється від оригіналу. В центрі сюжету – озлоблений на увесь світ старий скнара Ебенізер Скрудж, який особливо ненавидить різдвяні свята. Він зневажає бідних, не поважає свого єдиного підлеглого Боба Кретчіта та уникає спілкування зі своїм єдиним живим родичом, племінником Фредом.

Однак однієї різдвяної ночі його навідують привид колишнього бізнес-партнера (і єдиного друга) Джейкоба Марлі, а також три духи – минулого Різдва, теперішнього Різдва і майбутнього Різдва. Перший показує Скруджу його ж самого молодим та нагадує про події, які зробили його таким черствим. Другий показує старику важливих для нього людей у цю святкову ніч, а третій окреслює йому сумні перспективи смерті на самоті. Усе побачене змушує Скруджа переглянути своє ставлення до оточуючих і самого Різдва.

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Повернення Джонні Деппа

Головну роль у фільмі зіграв опальний Джонні Депп ("Едвард Руки-ножиці", "Що гнітить Гілберта Грейпа", "Страх і огида в Лас-Вегасі", "Сонна лощина", "Свіні Тодд: Демон-перукар із Фліт-стріт", "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда", франшиза "Пірати Карибського моря").

Шалено популярний у 1990-х та 2000-х актор зник з "великих екранів" майже на 10 років через власні сімейні розбірки. У 2016 році колишня дружина Ембер Герд звинуватила його у домашньому насильстві. Протягом наступних років вона через ЗМІ продовжувала розпалювати скандал, через що Деппа фактично "закенсилили" в Голлівуді – він втратив роль у франшизі "Фантастичні звірі", а на продовженні "Піратів Карибського моря" було поставлено хрест. Великі студії відмовлялися від співпраці з актором, тож він здебільшого перебивався ролями у малобюджетних незалежних проєктах.

Далі були багаторічні суди, які завершилися в 2022 року перемогою Деппа, який звинувачував Герд в наклепі. Втім, після цього кіногіганти не поспішали повертати його на екрани. Фактично роль Ебенізер стала його першою великою роботою за вісім років. Щоправда, заплатили йому за неї "скромні" 5 мільйонів доларів плюс відсотки від касових зборів – набагато менше, ніж актор отримував на піку кар'єри. Та й загалом студія Paramount поводилася обережно – на створення стрічки витратили 38 мільйонів доларів (без урахування витрат на рекламу), тож в принципі вона матиме всі шанси окупитися в прокаті.

Щодо самої ролі Деппа, то тут він впорався з роботою як завжди "на ура". Роль сварливого старигана пасувала йому чудово, а за товстим шаром гриму легко можна було впізнати фірмову акторську гру актора – емоційну та яскраву, ту, за яку його, попри все, досі люблять мільйони глядачів.

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